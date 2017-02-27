На Донбасі можливі нові «авдіївки», де може бути й більше насилля – Гуґ

Брюссель – Нові «авдіївки», й можливо навіть з більшим насиллям та втратами, не виключені доти, доки важке озброєння залишатиметься з обох боків поблизу лінії розмежування. Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Александр Гуґ, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Він нарікає на те, що позиції сторін розташовані надто близько одна до одної, і при цьому тривають порушення та невиконання «інгредієнтів», давно визначених Мінськими угодами. Зокрема, Александр Гуґ пояснив, що треба зробити, щоб на Донбасі ситуація стала більш передбачуваною.

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– Минулого тижня, між 20 та 26 лютого спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову констатувала зростання рівня насилля приблизно на 10 відсотків. Але нас непокоїть більше те, що в 3,6 раза за цей самий період зросло використання важкого озброєння, включно з використанням танків, систем залпового вогню, мінометів та артилерії – тобто, зброї, яка вже давно мала б бути відведена, і яка завдає найбільше шкоди. Використання цієї зброї якраз і є однією з головних причин того, що нестабільність зберігається в зоні бойових дій.

– Тож, обіцяного режиму тиші так і немає?

Найгарячіша точка – трикутник навколо Донецького аеропорту, Ясинуватої та Авдіївки

– Існують ділянки впродовж п’яти сотень кілометрів лінії розмежування, де немає порушень режиму припинення вогню, але так було завжди, що бої відбуваються в чітко визначених географічних зонах. Одна з них – у південній частині Донецької області, на північ та північний схід від Маріуполя. Найгарячіша точка – трикутник навколо Донецького аеропорту, Ясинуватої та Авдіївки. Потім західний та північно західний напрямок від Горлівки і – аж до Дебальцева та Світлодарська. А також між Первомайськом та Попасною в Донецькій та Луганській областях, де ми спостерігаємо постійні обстріли. Ці гарячі точки нам добре відомі й про них ми постійно звітуємо. А між ними є ділянки, де дотримання режиму тиші триває, бо там нема й майже не було боїв.

– Тож, що Ви з цього приводу можете заявити міжнародній спільноті?

Кожен вибух, який ми констатуємо в наших звітах, – це факти використання важкої зброї там, де її не повинно бути

– Важливо, аби міжнародна спільнота брала до уваги наші звіти, де чітко зазначено, що важкі озброєння все ще не відведені. Ми бачимо їх в зонах безпеки, тобто там, де їх не мало б бути. Але найбільше тривожить те, що їх щодня задіюють, кожен вибух, який ми констатуємо в наших звітах, – це факти використання важкої зброї там, де її не повинно бути. По-друге, позиції обох сторін розміщені надто близько вздовж лінії розмежування. Вони мали б бути віддалені одна від одної, щоб знизити напруження та дати змогу повернути ситуацію до нормального стану. Триває нестабільність у безпечній зоні, а це може призвести до нових «авдіївок», і цього разу насилля може бути навіть більшим. Будь-яка ескалація напруження нині може призвести до значно потужнішого насилля, порівняно з тим, що ми бачили наприкінці січня та початку лютого.

– Порушення режиму тиші здійснюється з обох сторін, чи може одна з них більше вдається до обстрілів, ніж інша?

Найважливіше, щоб обидві сторони відвели важке озброєння, що перебуває дуже близько до лінії бойового розмежування

– Правильним є твердження, що обидві сторони порушують положення Мінських угод, але важливішим питанням наразі є те, що тепер сторони роблять для зниження напруження. «Інгредієнти» та заходи для цього вже давно узгоджені. Найважливіше, щоб обидві сторони відвели важке озброєння, що перебуває дуже близько до лінії бойового розмежування, за визначену межу для їхнього відведення.

Наша місія має змогу надати підтримку цьому процесові, якщо нам дадуть інформацію, де ця зброя перебуває нині й куди її мають відводити. Таким чином ми задокументували б, що вони відведені й там надалі залишатимуться. Без цієї базової інформації, все що нам залишається робити, так це проводити спостереження, що ми власне й продовжуватимемо робити для того, щоб зафіксувати місцеперебування цих озброєнь. Це перший важливий крок. Другий – слід припинити зближення, наступ одних у бік інших, а навпаки збільшити між собою дистанцію. Це дасть змогу створення затишшя та зробить ситуацію більш передбачуваною. Бо нинішня непередбачуваність якраз і викликана надмірною близькістю між позиціями та присутністю важких озброєнь. Збільшення й тривалість боїв за останні 4-8 тижнів якраз і є наслідком такої ситуації.

– Звичайно, Ви не маєте «кришталевої кульки» для передбачення майбутнього, але якими є Ваші прогнози на наступні місяці?

– Нових спалахів насилля не можна виключити в нинішній ситуації, хіба б щось кардинально змінилося в існуючому нагромадженні важкого озброєння поблизу лінії зіткнення. Ми знаємо, що ця зброя там далі присутня, і доки це триває, нова ескалація конфлікту залишається вірогідною. Це може статися будь-якого дня, бо їх використовували донині й використовуватимуть надалі, якщо зберігатимуться рівень напруження та недовіра.