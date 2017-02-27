Речник Путіна: США варто бути уважнішими в оцінці ситуації на Донбасі

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков закликав США «бути уважнішими» в оцінках ситуації у зоні бойових дій на сході України. Про це він сказав у Душанбе, коментуючи заклик Державного департаменту США до Росії й підтримуваних нею угруповань бойовиків на Донбасі «негайно» дотримуватися угоди про припинення вогню на сході України.

Пєсков звинуватив в «провокаційних діях» Збройні сили України, водночас заявив, що Росія «жодним чином не є стороною цього конфлікту».

Заява Державного департаменту США 26 лютого стала реакцією на повідомлення про те, що минулої п’ятниці бойовики угруповання «ДНР» взяли на приціл членів спостережної місії ОБСЄ і відібрали в них міні-безпілотник.

Заява американського відомства також пролунала на тлі посилення обстрілів у зоні бойових дій на сході України. Українська сторона звинувачує в порушенні «режиму тиші» проросійських бойовиків, ті натомість кажуть про провину українських військових.