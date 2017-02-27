«Паспорти» від угруповань «ДНР» і «ЛНР» – чи потрібні Росії жителі окупованого Донбасу

Менше від 20 відсотків росіян готові визнати так звані «ЛДНР» повноцінними членами Російської Федерації. Такі дані свіжого опитування всеросійського центру вивчення громадської думки. 24 відсотки вважають, що угруповання «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними, повинні бути незалежними. Тим не менше, жителі непідконтрольних Україні територій продовжують сподіватися на те, що визнання «документів» угруповань «ЛНР» і «ДНР» Росією щось означає.

Президент Росії Володимир Путін 18 лютого підписав указ, яким визнав деякі «документи», видані в окремих районах України, які нині контролюють угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» за підтримки Кремля. Згідно з текстом указу, в Росії визнаються дійсними документи, що засвідчують особу, документи про освіту, свідоцтва про народження, тощо. В указі також йшлося про право осіб із такими «документами» без віз в’їжджати та виїжджати з Росії.

Не дивлячись на гучний указ російського президента, через тиждень в донецькій будівлі з написом «Міграційна служба» немає натовпу людей, бажаючих зробити «документи». Тим не менш, начальник цієї «служби» Володимир Краснощьоков не втрачає оптимізму. За його словами, за останній місяць оформили більш ніж 8 тисяч так званих «паспортів» від «ДНР». Всього ж, за твердженням «начальника», паспорти отримали понад 48 тисяч людей.

«Головний і зірки» – з псевдо-паспортом

Однак, щоб отримати книжку-«документ», потрібно мати український паспорт. Крім того, потрібно зробити ксерокопію і заплатити приблизно 160 гривень. Першим український паспорт для отримання іншого, рівно рік тому пред’являв ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Після «головного» серед щасливих отримувачів «документів» були помічені й «селебрітіз». Серед співчуваючих так званим «молодим республікам» отримали додаткові посвідчення особистості актор Іван Охлобистін та співак Йосип Кобзон. Для уродженця Донецької області Кобзона другий документ, що посвідчує особу ледь не коштував депутатського мандату. В російських ЗМІ звернули увагу на те, що подвійне громадянство в Росії протизаконне. Але колеги Кобзона з «Єдиної Росії» вступилися за відомого однопартійця.​

«Кобзон Йосип Давидович не є громадянином іноземної держави через те, що «Донецька народна республіка» державою не є», – заявив перший заступник керівника ЦК партії «Єдина Росія» Костянтин Мазуревский.

Навчатися – «за російським кордоном»



Катерина народилася в Донецьку 16 років тому. Для неї отримання книжки із двоголовим орлом може бути першим дорослим вчинком. У рік її народження проходила акція «Україна без Кучми», а майбутній генеральний прокурор України Юрій Луценко вчився мистецтву революції. У травні 2001 року Київ зустрів папу Римського Іоанна Павла другого, а на десятиліття Незалежності України вже президент Росії Путін і ще президент України Кучма дивляться як небо над Києвом розрізають бойові літаки.

Але для Катерини це важливий документ, що засвідчує її як жительку так званої «ДНР», бо передбачає безперешкодний в’їзд до Росії.



«Для мене це добре, тому що я можу спокійно виїжджати в Росію. Виїжджати за російський кордон та навчатися там», – каже жителька Донецька Катерина.

Це піар-блеф, а не зміна долі людей – політолог



Хоча виїжджати «за російський кордон» люди з непідконтрольних Україні територій могли і раніше, будь-які довідки, видані угрупованнями «ЛДНР», російськими відомствами з натяжкою, але приймалися.

Великих прав цей указ не надає, це піар-блеф

«Великих прав цей указ не надає, це, скоріш за все, певний піар-блеф, ніж реальна система змін долі людей, які зараз живуть в окремих районах Донецької та Луганської областей України», – каже російський політолог Станіслав Бєлковський.

Громадяни не хочуть документ неіснуючої держави – працівниця РАГСу

Більш того, навіть на підконтрольній Україні території можна було отримати український документ по пред’явленню свідоцтва про народження з тимчасово окупованих територій. Щоправда, через суд. Зокрема, за словами начальника міського відділу реєстрації актів цивільного стану Ірини Яременко, в Маріуполі за минулий рік, у порівнянні з 2015-м, було зареєстровано на 935 народжень більше.

Громадяни хочуть легітимне свідоцтво про народження, а не документ з неіснуючої держави

«Ми розуміємо, що це не збільшення народжуваності. Здебільшого, це ті громадяни, які приїжджають і хочуть мати українське легітимне свідоцтво про народження своєї дитини, а не документ із неіснуючої держави», – зауважує вона.

4892 немовляти – саме стільки новонароджених було зареєстровано в Маріуполі минулого року. Ця цифра перебільшує кількість смертей у цьому місті. Всі зареєстровані малюки народилися на непідконтрольній Україні території, кажуть у місцевому РАГСі.

СБУ має перевіряти власників псевдо-паспортів



Без українських документів неможливо скористуватися соціальними пільгами. Якщо ж людина отримала псевдо-паспорт «ЛДНР», український документ в неї можуть забрати.



«СБУ має провести роботу щодо визначення людей, які отримали такі документи та які починають ними користуватися. На мою думку, українські документи, якими вони користуються сьогодні, мають бути для них, принаймні, заморожені», – зазначає народний депутат та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Тарас Пастух.

Тим не менш, офіційне визнання «документів» угруповань «ДНР» і «ЛНР» Росією дещо сполохало жителів непідконтрольних територій. У соціальних мережах почали з’являтися радісні та привітальні коментарі.

Тепер можна їздити по всій Росії – радість водіїв



У той же час на територіях, що нині контролюються угрупованнями «ЛНР» та «ДНР», часто можна побачити українські автомобільні номери поруч із номерами від цього угруповання. Їх також легалізували у Росії.



Напис на таких номерах зроблений латиницею – можливо, щоб європейці одразу розуміли, хто перед ними. Тим не менше, наказ Путіна щодо легалізації «документів» із «ЛДНР» не подіяв навіть на сусідню Білорусь.

«На даний момент громадяни не можуть в’їхати за цими документами до Білорусі на кордоні з Україною та Євросоюзом. Також буде порушенням законодавства їхній в’їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – процитував білоруський «Інтерфакс» слова представника державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського.

«Бомбити Воронеж»

Водночас донецькі водії продовжують радіти нововведенню.



«Звичайно, це добре – раніше можна було по Ростовської області їздити, а тепер по всій Росії. Тільки не знаю, можна до Криму чи ні?» – говорить водій із Донецька Антон.

Російський політолог Станіслав Бєлковський на це заважує, що тепер псевдо-паспортами угруповань «ЛДНР» в Росії можуть легалізувати кримінал.



«Це в Росії називається «бомбити Воронеж» – коли певні заходи, які ухвалює російська влада, насправді спрямовані проти власного населення», – каже він.



Легалізація Росією «документів» угруповань «ДНР» і «ЛНР» ускладнює й без того, фактично, призупинений Мінський процес, зауважують експерти. Представники контактної групи від України хочуть поставити питання про скасування указу Путіна, коли знову зберуться в Мінську.

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