Навіщо Путін видав указ про «документи» з окупації?

Президент Росії Володимир Путін 18 лютого підписав указ, яким визнав дію деяких «документів», виданих в окремих районах України, що нині захоплені угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Згідно з текстом указу, в Росії визнаються дійсними «документи, що засвідчують особу, документи про освіту та (або) про кваліфікацію, свідоцтва про народження, укладення (розірвання) шлюбу, зміну імені, про смерть, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, реєстраційні знаки транспортних засобів».

Раніше російські ЗМІ вже писали, що в Росії визнали «паспорти» угруповань «ДНР» та «ЛНР». Однак лише зараз президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, виданих фактичними установами й організаціями з окупованих територій. Державний російський телеканал демонстрував у прямому ефірі прес-конференцію ватажків сепаратистів Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, які тепер піднесено вихваляють рішення Путіна.

Чому це сталося саме зараз? Керівник центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко вважає, що це реакція російської влади на те, що лідери західних держав знову продемонстрували єдність у вимогах до Росії виконувати Мінські угоди і змінити свою політику щодо України.

«З одного боку, я бачу реакцію на те, що відбувається у Мюнхені, на виступ президента України Порошенка, на виступи багатьох учасників, в тому числі віце-президента США Пенса, канцлера Німеччини Меркель та інших.

Тобто російське керівництво не хоче нічого змінювати у своєму ставленні до України і у своїй політиці там

​ Тобто російське керівництво не хоче нічого змінювати у своєму ставленні до України і у своїй політиці там. З іншого боку, це декларація продовження підтримки сепаратистів. Хоча я не знаю, що це змінює. Ну, визнали вони паспорти, а що далі, що вони будуть з тими паспортами робити?» – каже експерт.

Що будуть робити з папірцями від сепаратистів ті, хто їх має, експерти не можуть пояснити. Вони сумніваються, що з цими «документами» можна буде кудись потрапити, скажімо, до Білорусі. Це не більше, ніж політика, переконані фахівці.

Ще один співрозмовник Радіо Свобода, який побажав не називати його імені, вважає, що указ Путіна – це політичний крок.

«Він, по суті, є першим офіційним жестом підтримки з боку Росії «державності» так званих «ЛНР» і «ДНР». До цього, на офіційному рівні, Росія цього не визнавала. І її керівники, посилаючись на Мінські угоди, говорили, що дотримуються положень про територіальну цілісність України», – заявив він.

Офіційне визнання?

З тезою про «офіційне визнання» не згоден політолог і історик Віктор Мироненко.

«Я б не поспішав з такими висновками. На мій погляд, це з юридичної точки зору нічого не додає. Немає ніякої додаткової інформації. Це така репліка. А які права дають ці посвідчення і що вони з цими правами будуть робити, незрозуміло. В суботу в Мюнхені міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що зустріч «нормандської четвірки» може відбутися за п’ять-шість тижнів.

Це така гра – нібито Україна не піклується про тих людей, Росія нібито небайдужа до їхніх проблем – Мироненко

Це така гра – нібито Україна не піклується про тих людей, Росія нібито небайдужа до їхніх проблем. Мене більше непокоїть те, що я не бачу з боку російської сторони бажання шукати якогось вирішення ситуації. Але я вважаю, що указ Путіна треба розглядати у контексті Мюнхена і зустрічі «нормандської четвірки», – зазначив Мироненко.

Суперечлива реакція

У Росії перші реакції на документ, який підписав Володимир Путін, суперечливі.

«Указ Володимира Путіна про визнання на території Росії документів жителів Донбасу жодним чином не говорить про визнання Росією «незалежності» «ДНР» і «ЛНР», це тимчасовий захід, викликаний тим, що влада України перестала видавати документи жителям Донбасу», – заявив агенції «РИА Новости» перший заступник голови комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров. А директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков припустив можливість визнання Росією угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «державних утворень».

Тим часом голова МЗС Росії Сергій Лавров нагадав, що указ про визнання в Росії документів, виданих на непідконтрольних Києву територіях, буде діяти, поки не будуть виконані мінські домовленості.

Україна засудила появу такого указу російського президента Володимира Путіна. Президент Петро Порошенко заявив, що, визнавши «документи», видані в ОРДЛО, Путін довів факт російської окупації та порушення міжнародного права. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що таким чином російський президент фактично вийшов з Мінського процесу. А в МЗС України закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з такими діями Кремля.