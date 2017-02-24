В ОБСЄ засудили бойовиків, що обстріляли патруль і відібрали безпілотник

Голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Організації з безпеки і співпраці в Європі засудив бойовиків збройного сепаратистського угруповання «ДНР», що брали на приціл членів місії і відібрали в них міні-безпілотник.

Як повідомив Ертугрул Апакан, інцидент стався раніше у п’ятницю в окупованій Ясинуватій, де патруль СММ ОБСЄ збирався запустити безпілотник, щоб перевірити повідомлення про обстріл Донецької фільтрувальної станції.

За його даними, в цей час озброєні люди наставили на них зброю, підійшли і відібрали безпілотник, а відтак один із них почав стріляти в напрямку патруля, так що кулі лягли зовсім поруч.

«Обстріл беззбройних цивільних спостерігачів – це не просто пряма загроза життю відважних чоловіків і жінок, які роблять усе можливе, щоб принести Україні мир, це прямий виклик колективній волі 57 країн-членів ОБСЄ і мінським домовленостям», – наголосив Апакан.

Він наполягає на необхідності притягни винних до відповідальності і покласти край безкарності за такі дії.

Спостерігачі ОБСЄ вже багато разів потрапляли під загрозу на сході України, де вони стежать за дотриманням мінських домовленостей. За даними ОБСЄ, значну більшість таких випадків спричинили бойовики підтримуваних Росією збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними.