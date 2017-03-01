Гонтарева не гуру монетарної політики, але добрий менеджер – банкір

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева таки планує піти з посади. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на свої джерела. Перед цим у Нацбанку спростували інформацію про можливу відставку Гонтаревої. Але чутки про можливість цієї відставки точаться уже давно, і на думку експертів, вони мають під собою підґрунтя. Чим же відзначилася Гонтарева на посаді? Встановлення гнучкого курсу української валюти, внутрішня реформа НБУ та закриття проблемних банків – так підсумовують її роботу фахівці. Окремою віхою роботи Гонтаревої на посаді можна назвати і націоналізацію «Приватбанку», хоча, на думку експертів, це рішення значним чином було політичним.

Валерія Гонтарева вирішила піти з посади, скаржачись, що її роботі заважає корумпована судова система. Про це 1 березня повідомило видання Kyiv Post із посиланням на свої джерела.

Про плани Валерії Гонтаревої піти з посади повідомляє і Bloomberg. За їхньою інформацією, це бажання вона озвучила президенту. Речник же глави держави Святослав Цеголко відмовився коментувати «чутки».

У понеділок у Нацбанку заперечили інформацію про відставку Валерії Гонтаревої.

«Прес-служба не підтверджує інформації щодо відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої. НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління. Такого повідомлення не було, а отже інформація не відповідає дійсності. Наразі усі члени правління працюють за планом та мають щільний графік роботи», – мовиться у повідомленні Нацбанку, опублікованому 27 лютого у Facebook.

Але, за інформацією Kyiv Post, Валерія Гонтарева чекатиме, допоки вирішиться питання із черговим траншем кредиту МВФ у 17,5 мільярдів доларів. (Наприкінці січня вона заявила, що упродовж цього року Україна може отримати чотири транші від МВФ. За її словами, переговори з МВФ успішно завершені і підписання нового меморандуму має відбутися вже найближчим часом).

Досягнення Валерії Гонтаревої

Старший стратег базованого у Лондоні гедж-фонду Bluebay Тімоті Еш вважає, що найголовнішими досягненнями Валерії Гонтаревої на посаді голови Національного банку України є три речі – внутрішня реформу НБУ, реформа банківського сектору та зміна політики регулятора щодо валютного курсу.

«Було зроблено багато роботи», – зазначив Еш у розмові з Радіо Свобода.

Можливо, Гонтарева не була найкращим головою Нацбанку і не є талановитим від природи фінансистом, але вона була добрим менеджером

«Щодо реорганізації Нацбанку, то надзвичайно важливим було залучення до роботи талановитих людей, – вважає британський економіст. – Професійність чиновників НБУ упродовж останніх трьох років надзвичайно покращилась, до роботи були задіяні високопрофесійні технократи, які кваліфіковано робили свою роботу. Можливо, Гонтарева не була найкращим головою Нацбанку і не є талановитим від природи фінансистом, але вона була добрим менеджером, який розпізнавав талановитих людей».

Також, за словами Тімоті Еша, багато було зроблено у питанні щодо валютного курсу. «Менеджмент щодо обмінного курсу був серйозно покращений, спрямований на боротьбу з інфляцією. Думаю, це є дуже важливим досягненням», – каже він.

Багато з закритих банків займалися відмиванням грошей від кримінальної діяльності. Думаю, управлінці НБУ, які просували це, є надзвичайно сміливими людьми

Ну і третім досягненням Валерії Гонтаревої, продовжує Еш, є реформування банківського сектору. «Йдеться про реструктуризацію банків – зменшення їхньої кількості зі 180 до 90. Закриття банків було обов’язком держави. Багато з закритих банків займалися відмиванням грошей від кримінальної діяльності. Тож, думаю, управлінці НБУ, які просували це, є надзвичайно сміливими людьми».

На переконання британського фінансового аналітика, наразі український банківських сектор є набагато здоровішим та менше залежним від держави.

І її провали

Вона не є гуру монетарної політики. Тож час від часу комунікація була не такою доброю, як мала б бути

Що ж до недоліків роботи Валерії Гонтаревої, то Тімоті Еш відзначає слабку комунікацію. «Вона не є банкіром від природи, не є гуру монетарної політики. Тож час від часу комунікація була не такою доброю, як мала б бути», – зазначає він.

«Що ж до націоналізації «Приватбанку», то, можливо, це мало б статися раніше, але це не обов’язково було рішенням Нацбанку, це політичне рішення», – говорить Тімоті Еш.

Валерія Гонтарева прийшла на посаду, коли, згідно з українським законодавством, вона не мала право очолювати Національний банк, каже Радіо Свобода Ярослав Солтис, який з 1998-го по 2003 рік був заступником голови правління НБУ.

«Національне законодавство дозволяє очолювати банк тільки керівнику комерційного банку, який має досвід роботи у банківській системі не менше від 5 років. А вона ніколи не була керівником», – каже він.

Гонтарева оминула збиткові російські банки

Вона зрозуміла, що не можна давати гроші банкам, які не є банками, а є оптимізаторами для своїх власників і клієнтів. Вони крали гроші в українського народу, а вона ці банки почала закривати

«На щастя, за період керівництва Нацбанком Гонтарева зрозуміла посаду, на якій вона працює. Вона зрозуміла, що не можна давати гроші банкам, які не є банками, а є оптимізаторами для своїх власників і клієнтів. Вони крали гроші в українського народу, а вона ці банки потихеньку почала закривати», – зазначає Ярослав Солтис.

Практично всі російські банки в Україні є збитковими і наносять шкоду українській банківській системі

«На жаль, закриваючи українські банки, вона не зробила аналогічно з російськими банками. А практично всі російські банки в Україні є збитковими і наносять шкоду українській банківській системі. Сьогодні українська банківська система відносно стабільна, гривня стабільна, вона посилюється. Тож якби Гонтарева справедливо поступила б із банками Росії і закрила б ті банки, які мають величезні збитки, це було б правильно», – говорить Солтис про промахи у роботі Валерії Гонтаревої.

Але, за його словами, «наразі Гонтарева більш-менш розуміє посаду, на якій працює».

Хто наступний

Чи змінить можливий відхід Гонтаревої ситуацію на українському фінансовому ринку? На думку фахівців, це напряму залежатиме він її наступника. Тімоті Еш переконаний, що питання нового голови Нацбанку для України наразі є надзвичайно важливим. Він переконаний, що її наступником має стати професіонал-технократ, а не людина, призначення якої просто стане можливим у результаті політичних домовленостей.

«Це має бути висококваліфікована людина за міжнародними стандартами. Людям, які працюють у Нацбанку, потрібне сильне технократичне лідерство. В іншому випадку НБУ втратить висококваліфікованих людей», – наголошує Еш.

За інформацією Bloomberg, сама Валерія Гонтарева хотіла б бачити своїм наступником голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимира Лавренчука або ж старшого радника «Альфа-Банку» Романа Шпека. Лавренчук не коментував ситуації, а Шпек зазначив, що не планує змінювати свою нинішню посаду.

Екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що не планує посідати цю посаду, зазначивши, що головою Нацбанку має стати повністю аполітична фігура. Минулого ж року на сайті президента України з’явилася петиція з проханням призначити головою НБУ екс-президента Віктора Ющенка.

Ярослав Солтис переконаний, що наразі в Україні є багато фахівців, які б могли очолити Нацбанк.

«Наприклад, Олександр Киреєв, який був заступником голови Нацбанку і керівником податкової адміністрації у Ющенка. Нормальним банкіром може бути сьогоднішній перший заступник голови НБУ Яків Смолій. Знає роботу сьогоднішній голова банку «Приват» Олександр Шлапак. Гарний банкір, який працював керівником великих банків – Юрій Блащук. Дуже добрий банкір, що знає не лише українську банківську систему, але й банківську систему Європи – це Олександр Савченко, який був керівником невеликого комерційного українського банку і заступником голови НБУ», – наголошує Ярослав Солтис.

Протестні настрої за гроші

Політика Валерії Гонтаревої щодо закриття проблемних банків спричинила наприкінці минулого року протести. Політику Гонтаревої критикували представники усіх політичних сил, за винятком хіба що «Блоку Петра Порошенка». Але найзапеклішим її критиком була лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

1 листопада вкладники кількох українських банків-банкрутів пікетували Національне антикорупційне бюро з вимогою розслідувати діяльність Гонтаревої.



Третього листопада у центрі Києва понад три сотні вкладників банку «Михайлівський», які вимагали повернення коштів, перекривали вулицю Хрещатик, після того, як Національний банк постановою визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним і запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.

15 листопада у центрі Києва люди знову вийшли на мітинг за відставку Гонтаревої. Але журналістам Радіо Свобода вдалось зафіксувати, як за гроші збирають людей на ці протестні акції у Києві. Під виглядом охочих взяти участь журналісти дізнались, скільки та за що платять учасникам таких протестів. Зрештою, один із мітингувальників зізнався на камеру, що бере участь в акції за гроші. Організатори мітингу, головною вимогою якого була відставка Валерії Гонтаревої, факт оплати заперечують.

52-річна Валерія Гонтарева прийшла на посаду у червні 2014 року, таким чином, наразі вона не відбула навіть половини семирічного терміну, який має голова Нацбанку України.