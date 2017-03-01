Якщо вони порвуть наш намет, ми підірвемо колії – учасник блокади

Кабінет міністрів України затвердив порядок переміщення товарів у зоні бойових дій на Донбасі. Цей порядок був запропонований Службою безпеки України. Ухвалене рішення, зокрема, забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів та ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергогенеруючих сфер. Порядок покликаний врегулювати ситуацію з блокадою, яку здійснюють активісти. Однак, чи вдасться це зробити, і як на це реагують блокувальники?

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Під товарами, необхідними для металургії, вугледобувної та енергетичної сфер мають на увазі не лише вугілля, а й запчастини, мастильні засоби, конструкції, необхідні для функціонування шахт та металургійних підприємств, розповідають в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Блокувальників хочуть бачити серед тих, хто виконуватиме постанову, зазначає Юрій Гримчак, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

«Є пропозиція для тих людей, які там присутні, щоб вони брали участь в контролі цих поставок. Тепер є підстави прийти до них і сказати – є постанова Кабінету міністрів і все, що, окрім цього, є незаконним переміщенням товарів, контролюйте! А все інше – це законне, є рішення уряду», – пояснює Гримчак.

«Фізичне усування блокади абсолютно не має сенсу» – учасник блокади

Поки що тексту порядку, затвердженого урядом, не оприлюднили. Тож у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» кажуть, що спершу хочуть побачити зміст постанови, а потім її оцінювати.

Втім, наголошують, що долучатись ні до яких контрольних пунктів не збираються. Блокувальники мають вимоги і наголошують, що поки вони не будуть виконані, продовжуватимуть акцію. Перша вимога – це звільнення всіх полонених, друга – це ухвалення закону про окуповані території. Власне, проект цього закону, який представили депутати «Самопомочі», встановлює заборону на економічні відносини з окупованими територіями Донбасу.

На «Штаб блокади» напередодні стався напад невідомих молодиків, яких активісти називають «тітушками» і стверджують, що вони були найняті з подачі тих власників підприємств, які зазнають збитків від блокади. Повідомлення про можливе повторення такої ситуації й далі надходять до штабу.

Втім, не силові, а юридичні методи можуть бути рішенням, зазначає другий командир батальйону «Донбас», представник «Штабу блокади», Анатолій Виногродський

«Прийдуть найняті Ахметовим працівники, не прийдуть – нас це взагалі не хвилює. Залізниця дуже велика. Тут вони порвуть наш намет, ми перейдемо ближче до фронту і підірвемо там колії. Це як приклад. Я не кажу, що ми зараз почнемо «рельсову війну». Я кажу, що фізичне усування блокади абсолютно не має сенсу», – наголошує представник штабу з блокування.

Постанову уряду чекали з літа 2015-го – волонтер

Учасник зведених мобільних груп боротьби з контрабандою у зоні проведення АТО, волонтер Родіон Шовкошитний розповідає, що на таку постанову уряду чекали з літа 2015 року. Втім, її ухвалення постійно затягувалось і рух товарів регулювався тимчасовою постановою Антитерористичного центру. Тож, Родіон Шовкошитний вважає ухвалення порядку саме зараз – спробою влади взяти під контроль ситуацію з блокадою.

«Виглядає як відкат до літа 2015 року, коли теж дозволяли ввозити лише гуманітарним місіям і лише товари першої необхідності. Влітку 2015-го таке саме було і доросли до того, що заборонено на ввіз до ОРДЛО лише 36 категорій товарів», – зазначає волонтер.

«Не можна бути трошки вагітним» – Береза

Експерти одноголосно стверджують, що блокада шкодить економіці України, це ж визнають і політики.

Уряд звинувачує блокадників у підіграванні Росії, бо українським підприємствам доведеться купувати російське вугілля, якщо не будуть розблоковані шляхи з окупованої території.

Водночас, блокувальники навпаки – вказують на «нечесну гру» українського уряду в плані продовження торгівлі з окупантами. Аргументують зокрема тим, що ватажки угруповань з непідконтрольної території також вимагають зупинити блокаду.

Не розумію, як на непідконтрольних територіях можуть бути підконтрольні підприємства

Позафракційний народний депутат Борислав Береза каже про те, що влада зайшла в глухий кут у цьому питанні. Він бачить рішення в публічному обговоренні ситуації разом із представниками уряду і активістів, де б були розглянуті усі можливі варіанти і наслідки. А тоді вже ухвалювати спільні рішення.

«Треба розуміти, що торгівля, яка зараз є, потрібна Україні саме тому, що ніхто нічого не змінив. Треба було давним давно виписати набір протоколів, які існують у будь-якій цивілізованій країні. Він має визначати поведінку в тій чи іншій ситуації. В Україні такі протоколи відсутні. Це говорить про те, що влада не справляється з обов’язками. Я не розумію, як на непідконтрольних територіях можуть бути підконтрольні підприємства. Це із серії «трошки вагітний», – зазначає Береза.

Силовий розгін блокади, на думку депутата, призведе лише до загострення ситуації і мобілізації суспільства проти влади.

У своєму дописі у фейсбуці керівник МВС Арсен Аваков також виключив можливість силового розгону блокадників силами МВС.

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