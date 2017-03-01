Блокувальники повинні компенсувати державі заподіяну ними шкоду – Тетерук

Гості передачі «Ваша Свобода»: Андрій Тетерук, народний депутат («Народний фронт»); Павло Костенко, народний депутат («Самопоміч»); Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ.

Триває блокада деяких ділянок залізниці на Донбасі. Від розгону блокади застерегли владу українські депутати-націоналісти. «Місяць ліберальної політики і переговорів з ініціаторами блокади ні до чого не призводить», заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Але наголосив: те, що МВС застосує озброєний спецназ у такій ситуації, є думкою хворих людей. Тим часом ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» заявили про початок націоналізації підприємств української юрисдикції, зокрема олігарха Ріната Ахметова. А глава МЗС Росії Сергій Лавров виправдав такі дії угруповань «ЛНР» і «ДНР», що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Кремля.

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Олександр Лащенко: Пане Варченко, яка ситуація на сьогодні, «тітушок» немає в зоні блокади?

Всі 37 осіб затримані, ідентифіковані і по них порушене кримінальне провадження за статтею – масове хуліганство

​Іван Варченко: Було затримано 37 осіб, які є представниками різних середовищ, у тому числі і з підприємств Донеччини. Вирішили у такий безглуздий і нерозумний спосіб показати громадянську позицію, вдаючись до силового протистояння. Нацполіція пильно стежить за ситуацією. З самого початку це було конкретне, усвідомлене порушення статті 279 Кримінального кодексу – блокування транспортних мереж. Ми дуже зацікавлені, щоб повернути ситуацію до правового поля. Всі 37 осіб затримані, ідентифіковані і по них порушене кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу – масове хуліганство.

Із січня розпочалася блокада у провокативний спосіб, з питанням: а що ви нам зробите? Правоохоронна система не налаштована створювати другий фронт. Вистачить розуму, щоб вести розмови, але розмови повинні бути аргументовані. Треба шукати аргументи, а не послуговуватися чистими емоціями.

– Пане Костенко, напередодні події один із Ваших побратимів Володимир Парасюк писав, що можуть знову атакувати. Все так гостро зараз?

Всіх людей, які приїхали на редути для провокації, супроводжувала поліція на чолі з Аброськіним

​Павло Костенко: Це вже друга спроба створити конфлікт на місці блокади, на місці редутів, де стоять воїни АТО. Як і першого, так і цього разу всіх людей, які приїхали на редути для провокації, супроводжувала поліція на чолі з керівником Аброськіним. Не можна пересікти в зоні АТО п’ять блокпостів такою групою людей і приїхати на місце блокування. Ця операція була спроектована. Її задача – спровокувати конфлікт, щоб ветерани АТО застосували зброю. Коли застосують зброю, тоді може втрутитися і поліція, і СБУ. Йде свідома провокація, щоб викликати ветеранів на використання зброї.

Дії блокувальників повністю співпадають з координацією Захарченка, задовольняють потребу Кремля. Ці дії покривають депутати від «Самопомочі»

​– Пане Тетерук, хто тут кого провокує: ветерани АТО чи поліція?

Андрій Тетерук: Дії блокувальників повністю співпадають з координацією Захарченка, задовольняють потребу Кремля – картинці, яку показують зараз. І найголовніше – наносять економічну шкоду країні. Всі ці дії покривають народні депутати від «Самопомочі». Це піар на крові.

Йдеться про блокування вугілля з державних шахт, яке постачається для держави Україна. Якби були заблоковані дійсно «сірі» шляхи, по яких контрабанда постачається, погоджувався б з мотивацією воїнів.

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Коли держава перестає функціонувати, тоді відповідальність беруть громадяни. Обмін товарами між «ЛНР» і «ДНР» та Україною йде за дозволами СБУ. Таких дозволів було видано 100 тисяч (!) на оптове переміщення товарів

Павло Костенко: Основних гілок залізничних сім, на Маріуполь – розбомблена. Основні гілки, по яких йшов товарообмін, заблоковані. Їх чотири. Є ще одна гілка на Щастинську ТЕС. Там взагалі парадоксальна ситуація. Туди вугілля підвозиться тільки з території «ДНР» або з території Росії! Ми навіть не маємо сполучення з українською залізницею. У випадку відключення подачі вугілля буде вона повністю заблокована. Ми не будемо у стані навіть завезти туди вугілля.

Ми повертаємося до ситуації, коли держава повністю перестає функціонувати, тоді відповідальність за цю державу беруть громадяни. Обмін товарами між «ЛНР» і «ДНР» та Україною йде за дозволами СБУ. Таких дозволів було видано 100 тисяч (!) на оптове переміщення товарів.

Спиртові заводи у 5 разів збільшили виробництво алкоголю, який з українськими акцизами поступає на нашу територію. Там працюють всі тютюнові фабрики. Ми збільшили постачання електроенергії на цю територію безкоштовно в два рази

Товарообіг між тими територіями України є більшим, ніж це було до війни. Цей потік ніяк не перевіряється. На бахмутській залізниці знаходиться чотири митники, які навіть не проводять візуальний огляд того, що рухається. Що поступає на ці території, з них пізніше виробляється продукція, яка переміщується на нашу сторону.

​Андрій Тетерук: Я хотів би, щоб блокувальники відповідали за свої дії – компенсували шкоду державі за те, що зруйнували залізничну колію. Ремонт буде за кошти платників податків.

Павло Костенко: Маємо парадоксальну ситуацію – стоїть фронт, військові частини, а паралельно з ними рухаються товари в одну і в іншу сторони. Йде виробництво алкоголю. Всі спиртові заводи на цій території у 5 разів збільшили виробництво алкоголю, який з українськими акцизами поступає на нашу територію. Там повністю працюють всі тютюнові фабрики. «Хамадей» працює на повну потужність, відправляє товари сюди. Ми збільшили постачання електроенергії на цю територію безкоштовно (!) в два рази за цей час.

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– Пане Костенко, ніде правди діти – монополія держави на насильство погіршується у цьому випадку. Як Ви вважаєте?

Якщо держава починає «кришувати» злочини, то монополія держави відходить у сторону

​Павло Костенко: Якщо держава починає «кришувати» злочини, то монополія держави відходить у сторону.

Андрій Тетерук: Про жоден силовий варіант не йде мова. Йдеться про систему, яка працювала б незалежно від того, чи є там сьогодні депутати, які покривають блокувальників, чи ні. Кабмін нарешті «розродився» документом, який буде регламентувати, які товари можна переміщувати – гуманітарні вантажі, продовольства, ліків і групи товарів, яка потрібна для забезпечення енергонезалежності нашої країни. Постачання антрацитового вугілля треба шукати за межами, але щоб не створювати підвищення ціни.

За перше півріччя ахметівська ДТЕК мала оборот 54 мільярди. Сплачено податків 1,5 мільярда гривень. Збитків вони показали 8. Купляли вугілля по 600 гривень за тонну в ОРДЛО, а по «Роттердаму плюс» продавали по 1700. 200% прибутку!

– Більшість підприємств, які на окупованій території функціонували, належать Рінату Ахметову. З одного боку, такий потужний олігарх і зазнає збитків, з іншого – підприємства платили податки в українську скарбницю. Є проблема?

​Павло Костенко: За перше півріччя ахметівська фірма ДТЕК мала оборот 54 мільярди. Сплачено податків 1,5 мільярда гривень. Збитків вони показали 8 мільярдів. При тому, що купляли вугілля по 600 гривень за тонну в ОРДЛО, а тут по «Роттердаму плюс» продавали по 1700. 200% прибутку!

Тільки за 2016 рік після введення «Роттердаму плюс» ДТЕК заробив на тарифах 10 мільярдів гривень додатково. Вугілля складає 15-20%

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