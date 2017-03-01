Гройсман: блокада змушує українські підприємства купувати вугілля в Росії

Блокада поставок вугілля з непідконтрольної частини Донбасу невигідна Україні, бо змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» – спільному проектові Радіо Свобода та «Голосу Америки».

«Я проводив велику зустріч із українськими металургами – це 17% промислового виробництва країни, 25% валютної виручки, це міцна сфера нашої економіки. І коли просто перекрили шлях до українських надр, сьогодні металурги говорять, що можна отримати потрібне їм вугілля із двох джерел – це або Америка, або Росія», – заявив він.

«Сьогодні блокада заганяє підприємства у те, щоб купувати вугілля в Росії», – сказав Володимир Гройсман.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎

1 березня Кабмін затвердив порядок переміщення товарів у зоні бойових дій.