Радіо Свобода Daily: таємна імперія Дмитра Медведєва

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Аварія на шахті «Степова»

Сьогоднішній день президентом України Петром Порошенком оголошено днем жалоби за загиблими гірниками, працівниками шахти «Степова» у Львівській області. О 12-й годині відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. За даними ДСНС, на шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці перебувало 34 шахтарі, 8 загинули. За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші.

Кримські в’язні

Також сьогодні Україні планують передати першу групу кримських ув'язнених, засуджених українськими судами до окупації півострова. Український Мін'юст очікує, що етапують 12 осіб, які відбували покарання на півострові або на території сусідньої Росії. У той же час уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова поки не підтвердила факт запланованої передачі ув'язнених.

Обшуки у Кривому Розі

У міськраді Кривого Рогу та в керівників низки місцевих підприємств відбулись обшуки. Як пояснив генеральний прокурор Юрій Луценко, мера Юрія Вілкула та інших посадовців перевіряють на причетність до розкрадання коштів із місцевого бюджету. В обласній прокуратурі зазначають, що мова може йти про оборудки на суму в понад 200 мільйонів гривень, які чиновники перераховували фіктивним фірмам за неіснуючі послуги, а потім розподіляли між собою. У мерії Кривого Рогу такі звинувачення категорично відкидають і заявляють, що «необґрунтовані перевірки» заблокували роботу посадовців на цілий день. Між тим незалежні експерти не виключають, що у справі може бути й політичне підґрунтя.

Перебіг «націоналізації»

Електростанції та підприємства групи ДТЕК перебувають у підпорядкуванні свого керівництва, а не бойовиків, повідомили представники компанії. Група «Метінвест» ситуацію на своїх підприємствах не прокоментувала. У цей час лідери угруповань «ДНР» і «ЛНР» заявляють, що взяли під свій «контроль» понад 40 підприємств, зареєстрованих в Україні. Експерти вважають, що це захоплення підприємств – показник того, що Кремль більше не зацікавлений у мирному врегулюванні конфлікту. На тему «Чи стане Кремль приєднувати Донбас?» висловився і відомий російський політолог Олександр Морозов. Радіо Свобода зв’язалось із Морозовим, який зараз мешкає у Вільнюсі, і попросило оцінити стратегію Кремля щодо Донбасу на нинішньому етапі.

Комітет ЄС підтримав «безвіз»

У Брюсселі посли 28 країн-членів ЄС підтвердили від імені Ради ЄС неофіційну угоду про лібералізацію візового режиму для громадян України, що була досягнута 28 лютого. Тепер рішення буде подане на розгляд Європарламенту для голосування законодавчої ініціативи в комітеті з громадянських свобод і повним складом Європарламенту та подальшого його ухвалення Радою ЄС.

На черзі три заголовки:

– Суддю Чауса в Молдові арештували на 15 діб за незаконний перетин кордону

– У рамках слідчого експерименту на Інститутській відтворять події 20 лютого 2014 року

– А Нацбанк повідомив, що отримав фінальну версію меморандуму від МВФ

Ле Пен без імунітету

Європейський парламент проголосував за зняття депутатського імунітету з лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен через її дописи з фотографіями, де є акти насильства, скоєні угрупованням «Ісламська держава». Зняття депутатського імунітету з Марін Ле Пен передбачає дозвіл на судовий позов проти неї.

«Він вам не Дімон»

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував нове антикорупційне розслідування, присвячене російському прем'єр-міністрові Дмитру Медведєву. Раніше він вже звертав увагу на корупційні зв'язки і нерухомість Медведєва, знайшовши таємну дачу в Плесі. У новому розслідуванні «Він вам не Дімон. Палаци, яхти, виноградники – таємна імперія Дмитра Медведєва» йдеться про нерухомість і дорогі хобі прем'єр-міністра в Росії та за кордоном. Про те, як проводилося розслідування, Радіо Свобода розповів співробітник ФБК Олексія Навального Георгій Албуров.

Століття Лютневої революції

Сто років тому в Петрограді відбулася революція, внаслідок якої було повалено самодержавну монархію. 2 (15) березня 1917 року імператор Микола ІІ зрікся престолу за себе і за свого сина Олексія. Ця подія стала відправною точкою до дезінтеграції Російської імперії та становлення України – спочатку як автономії, а потім як незалежної держави. В окремій публікації ми даємо відповіді на 5 ключових запитань: про причини, привід революції, завдяки чому вона перемогла і чи був вирішальним у цьому український чинник.

Минуле вчить сьогодення не повторювати помилок у майбутньому

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