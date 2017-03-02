(Друкуємо мовою оригіналу)

Электростанции и предприятия группы ДТЭК находятся под управлением собственного руководства, а не боевиков, сообщили представители компании. Группа «Метинвест» ситуацию на своих предприятиях не прокомментировала. В это время лидеры сепаратистов заявляют, что взяли под свой «контроль» более 40 предприятий, зарегистрированных в Украине. Эксперты считают, что этот захват предприятий – показатель того, что Кремль больше не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

Один из главарей боевиков Денис Пушилин в твиттере заявил, что сепаратисты взяли под «контроль» Комсомольское рудоуправление.

Это предприятие поставляет руду на металлургические предприятия группы «Метинвест»: Енакиевский, Макеевский металургический комбинаты. В самой группе факт захвата корреспондентам «Донбасс. Реалии» не подтвердили и не опровергли.

Всего главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко говорил о 40 предприятиях, которые боевики берут под свое «управление». В их числе – электростанции компании ДТЭК. Представители компании опровергли факт захвата и заявили, что предприятиями продолжают управлять собственные менеджеры.

Идет переориентация российского руководства, которое окончательно разрывает отношения с Ахметовым – Черновол

На Донбассе идет вариант заморозки конфликта с российской стороны. Заморозка с продолжением боевых действий на линии разграничения

Основная часть активов, которые боевики берут под свой «контроль», принадлежат Ринату Ахметову. Боевики, а значит и Москва, решили изменить отношения с олигархом и политику по отношению к Донбассу, считает политолог Тарас Черновол: «Это переориентация российского руководства, которое окончательно разрывает отношения с Ринатом Ахметовым. Россия, как ни рассказывает, что она спешит выполнять Минские договоренности, Россия давно поставила на них точку. На Донбассе идет вариант заморозки конфликта с российской стороны. Но заморозка идет в жесткой форме, не как в Молдавии-Приднестровье – там заморозили и тихо сотрудничают. Здесь будет кровавый вариант – заморозка с продолжением боевых действий на линии разграничения».

Блокада разваливает существующие договоренности между оккупантами и олигархами – собственниками украинских предприятий

Если до этого боевики просто уничтожали предприятия, разрезая их на металл и продавая оборудование, то теперь захват производства перешел на иной уровень, считает директор организации «Майдан иностранных дел», Богдан Яременко. Россия целиком забирает ценные активы, считает эксперт.

«Так произошло в Крыму – русские украли все государственное и большую часть частного имущества. Это развал существующей схемы управления, разрыв договоренностей. Очевидно, блокада разваливает существующие договоренности между оккупантами и олигархами – собственниками украинских предприятий», – говорит Яременко.

Тем временем в финансово-промышленной группе «СКМ», конечным бенефициаром которой является бизнесмен Ринат Ахметов, заявили, что не будут платить «налоги» группировкам «ЛНР» и «ДНР», несмотря на риск утратить активы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)