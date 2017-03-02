Спроба нового «перезавантаження» відносин США із Росією вже провалилася?

Американські аналітики передбачають згортання нового «перезавантаження» у стосунках із Росією після того, як ще один високопосадовець в адміністрації президента Дональда Трампа приховав свої зв’язки з Росією. Лідер демократів у Палаті представників американського Конгресу Ненсі Пелозі вимагає відставки міністра юстиції Джефа Сешнса після того, як він приховав, що торік під час виборчої кампанії мав дві розмови з послом Росії у США Сергієм Кисляком.

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Депутат Палати представників Конгресу США Ненсі Пелозі вважає, що міністр юстиції Джеф Сешнс «збрехав під присягою» і «повинен піти у відставку». На її думку, міністр, якого запропонувала нова республіканська адміністрація «не гідний для цієї посади».

Міністр Сешнс опинився під зростаючим вогнем критики після того, як газета Washington Post повідомила, що під час процесу його призначення на посаду Джеф Сешнс приховав той факт, що він мав дві телефонні розмови з російським послом Сергієм Кисляком.

Депутати-демократи вважають, що через те, що ключові члени адміністрації президента Трампа самі причетні до зв’язків із Росією, вони не можуть безсторонньо здійснювати нагляд за розслідуванням цих зв’язків на етапі президентської кампанії і впливу Росії на президентські вибори у США.

Потрібна незалежна, двопартійна комісія для того, щоб розслідувати політичні, особисті та фінансові зв’язки президента Трампа з росіянами

«Звичайно, адміністрації не можна довіряти розслідування своїх власних дій. Потрібна незалежна, двопартійна комісія для того, щоб розслідувати політичні, особисті та фінансові зв’язки президента Трампа з росіянами», – заявила Ненсі Пелозі.

Коли відбувалися слухання в Конгресі щодо призначення Сешнса у січні, його запитали, чи хтось, хто займався президентською кампанією, був у контакті з росіянами. І тоді він відповів, що йому про жодні такі контакти «не відомо».

«Нове зближення з Росією вже не передбачається» – Іан Бреммер

Речниця Міністерства юстиції США Сара Ісґур Флорес заявила у середу, що «у його відповіді не було нічого неправдивого». Вона сказала, що Сешнс, який минулого року очолював комітет Сенату з питань збройних сил мав зустрічі з 25 закордонними послами, і ці зустрічі не мали нічого спільного з президентською кампанією.

Сам Джеф Сешнс у заяві, яку він зробив у середу, повідомив: «Я ніколи не зустрічався з жодною російською офіційною особою, щоб обговорити питання кампанії. Я поняття не маю, звідки беруться ці звинувачення. Вони є неправдивими».

Проте відомо про щонайменше дві зустрічі Сешнса з російським послом: одна відбулася у вересні, друга – влітку.

На думку багатьох американських аналітиків, цей новий скандал навколо зв’язків із Росією в американській адміністрації після того, як з посади був змушений піти радник президента з національної безпеки Майкл Флінн, означає закінчення спроби встановлення нових стосунків із Росією.

Нове зближення з Росією вже не передбачається

Про це ж свідчать і нові призначення, говорить відмий політолог Іан Бреммер. На своїй сторінці у мережі Фейсбук він так прокоментував цю ситуацію: «З призначенням Мааттіса (міністром оборони), МакМастера (радником з питань національної безпеки) та Гілл (до штату радника з питань національної безпеки) ми бачимо, що нове зближення з Росією вже не передбачається».