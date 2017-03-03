У Ризькій українській школі відбулася презентація українського мультфільму «Микита Кожум’яка»

Третього березня в рамках світового показу в Латвії вийшов у прокат український 3D-мультфільм «Микита Кожум’яка» під назвою Pūķa pavēlnieks (Повелитель дракона). Озвучений фільм для Латвії латиською та російською мовами. Наразі учні Ризької української середньої школи та інша малеча української громади Латвії мали змогу першими побачити «Микиту Кожум’яку» українською мовою.

Творці фільму не тільки безкоштовно надали маленьким українцям Латвії українську версію фільму, але й також ростові ляльки героїв для презентації та подарунки з атрибутикою мультфільму.

Ми намагаємося безкоштовно показувати мультфільм в школах дітям української діаспори. Хочемо донести до дітей, що в Україні є свій якісний анімаційний продукт

Продюсер стрічки Дмитро Белінський зазначив Радіо Свобода, що «Микиту Кожум’яку» вже побачили глядачі в Польщі та Туреччині, на черзі прокат ще в майже 60 країнах, половина з яких у Латинській Америці.

«Ми намагаємося безкоштовно показувати мультфільм в школах дітям української діаспори. Вже відбувся показ в українській школі в Лондоні, ось тепер в Ризькій українській середній школі, ведемо переговори з Сінгапуром, показуватимемо також в Канаді. Цим мультфільмом ми хочемо донести до дітей, що в Україні є свій якісний анімаційний продукт. Хочемо, щоб вони насолодилися цим мультфільмом і зрозуміли його ідею: героїзм полягає не в фізичній силі, а в силі духу і доброму серці», – наголошує Дмитро Белінський.

За словами директора Ризької української середньої школи Лідії Кравченко, такі акції не тільки наближують дітей української діаспори до прабатьківщини, але й ознайомлюють з тенденціями української сучасної культури.

Це ж чудовий урок української мови для наших дітей, оскільки герої мультфільму розмовляють чудовою українською мовою

«Крім того, це ж чудовий урок української мови для наших дітей, оскільки герої мультфільму розмовляють чудовою українською мовою», – зауважує вона.

Ініціаторами презентації мультфільму «Микита Кожум’яка» в Ризькій українській школі стали місцеві українці. Ідею підтримало посольство України в Латвії.

«Кожному українцю треба подолати як внутрішнього, так і зовнішнього дракона»

Волонтер Наталія Шилова зазначила Радіо Свобода, що прокат мультфільму «Микита Кожум’яка» в Латвії свідчить про те, що українська сучасна культура впевнено просувається в Європу.

Наразі, за словами українки Анни Кухти, яка привела на показ українського мультику сина, фільм дуже символічний.

«Кожному українцю і загалом Україні треба подолати як внутрішнього, так і зовнішнього дракона», – наголошує мама хлопчика.

За сюжетом фільму простий хлопчик Микита з головою занурюється у світ чарівництва і магії, щоб стати таким же сильним, як його легендарний батько – Кирило Кожум’яка.12-річний Микита, не володіє дивовижною фізичною силою батька, і тільки завдяки силі характеру повинен перемогти Змія і врятувати світ.

«Микита Кожум’яка» був виготовлений українською анімаційною студією Panama Grand Prix. Спецефекти до мультфільму допомагали створювати фахівці, які працювали над такими світовими блокбастерами, як «Форсаж-6», «Гра престолів» та «Аліса у Задзеркаллі».

Продюсер фільму Дмитро Белінський повідомив Радіо Свобода, що зараз відбувається робота над новим фільмом.

«Цей фільм більш сучасний, але там також буде Україна, а одна з головних героїнь – студентка українського авіаційного інституту, яка стикається з інопланетянами і рятує Землю від розрухи», – зазначив продюсер.

За словами Дмитра Белінського, творці «Микити Кожум’яки» планують продовження мультфільму.