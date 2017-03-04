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04 Березень 2017, Київ 23:30
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Його захищали папа Римський та президент Кеннеді. Ким був Йосиф Сліпий для України? (відео)

Його захищали папа Римський та президент Кеннеді. Ким був Йосиф Сліпий для України? (відео)
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У Києві до 125-ліття глави Української греко-католицької церкви, кардинала Йосифа Сліпого презентували документальний фільм «Справа «Рифи». Це розповідь про арешт, ув’язнення та звільнення Йосифа Сліпого, який 18 років провів у радянських таборах. Назву стрічці дала агентурна справа «Рифи», яка досі зберігається в архіві СБУ України. Героями фільму стали папа Іван ХХІІІ, президент США Джон Кеннеді, генеральні секретарі ЦК КПРС Йосип Сталін та Микита Хрущов. Радіо Свобода поцікавилося у глядачів допрем’єрного показу фільму, ким, на їхню думку, був Йосип Сліпий у масштабах країни.

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