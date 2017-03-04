У Києві до 125-ліття глави Української греко-католицької церкви, кардинала Йосифа Сліпого презентували документальний фільм «Справа «Рифи». Це розповідь про арешт, ув’язнення та звільнення Йосифа Сліпого, який 18 років провів у радянських таборах. Назву стрічці дала агентурна справа «Рифи», яка досі зберігається в архіві СБУ України. Героями фільму стали папа Іван ХХІІІ, президент США Джон Кеннеді, генеральні секретарі ЦК КПРС Йосип Сталін та Микита Хрущов. Радіо Свобода поцікавилося у глядачів допрем’єрного показу фільму, ким, на їхню думку, був Йосип Сліпий у масштабах країни.