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04 Березень 2017, Київ 21:58
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Близько тисячі людей заспівали український гімн біля могили його автора – отця Михайла Вербицького (відео)

Близько тисячі людей заспівали український гімн біля могили його автора – отця Михайла Вербицького (відео)
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Близько тисячі українців зібралися 4 березня в селі Млини (Підкарпатське воєводство, Польща) біля могили отця Михайла Вербицького, автора музики українського гімну, щоб вшанувати 202- річницю від дня народження священика і композитора. На заході були присутні представники влади Львівщини і Підкарпатського воєводства Польщі. Отець Михайло Вербицький був висвячений на священика у 1850 році, з 1856 року працював парохом у селі Млини. Він написав сакральні і світські твори, окремі з них прозвучали біля його могили.

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