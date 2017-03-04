Близько тисячі українців зібралися 4 березня в селі Млини (Підкарпатське воєводство, Польща) біля могили отця Михайла Вербицького, автора музики українського гімну, щоб вшанувати 202- річницю від дня народження священика і композитора. На заході були присутні представники влади Львівщини і Підкарпатського воєводства Польщі. Отець Михайло Вербицький був висвячений на священика у 1850 році, з 1856 року працював парохом у селі Млини. Він написав сакральні і світські твори, окремі з них прозвучали біля його могили.