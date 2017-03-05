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05 Березень 2017, Київ 19:01
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Відвід судді у справі Насірова. Розгляд справи перенесли на понеділок (відео)

Відвід судді у справі Насірова. Розгляд справи перенесли на понеділок (відео)
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Прес-секретар Солом’янського районного суду Києва Яна Квітченко повідомила, що суд не зможе протягом дня розглянути питання, пов’язані з головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим. За її словами, в рамках запровадженого в Україні самоврядування судів збори суддів Солом’янського райсуду свого часу вирішили, що черговий суддя чергує на вихідні тільки в суботу, відтак нині нікому розглянути питання про відвід судді Олексієві Бобровнику, який вів засідання щодо призначення голові ДФС запобіжного заходу і якого адвокати підозрюваного назвали упередженим.

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