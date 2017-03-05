Розгляд справи Насірова перенесли на понеділок – секретар суду

Прес-секретар Солом’янського районного суду Києва Яна Квітченко повідомила, що суд не зможе протягом дня розглянути питання, пов’язані з головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим.

За її словами, в рамках запровадженого в Україні самоврядування судів збори суддів Солом’янського райсуду свого часу вирішили, що черговий суддя чергує на вихідні тільки в суботу, відтак нині нікому розглянути питання про відвід судді Олексієві Бобровнику, який вів засідання щодо призначення голові ДФС запобіжного заходу і якого адвокати підозрюваного назвали упередженим.

Як повідомила речник суду, тепер заяву адвокатів про відвід судді Бобровнику вже в понеділок передадуть до канцелярії суду, і автоматизована система документообігу призначить іншого суддю, який розгляне цю справу.

Відтак, сказала вона, розгляд і заяви про відвід судді, і питання про запобіжний захід для Насірова буде розглядатися тільки в понеділок.

Наразі Насіров є затриманим на 72-годинний термін, що спливає пізно ввечері в неділю.

Раніше в неділю Національне антикорупційне бюро України закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, яке розглядав Солом’янський районний суд Києва і в засіданні якого була оголошена перерва на невизначений термін для розгляду вимоги адвокатів посадовця про відвід судді.

«Національне антикорупційне бюро України закликає служителів Феміди не усуватися від виконання своїх обов’язків та забезпечити розгляд клопотання детективів про обрання запобіжного заходу у визначений законом термін», – мовилося в заяві.

В НАБУ також нагадали, що термін тимчасового утримання Насірова під вартою спливає ввечері в неділю, відтак, якщо до завершення цього строку питання не буде вирішено, детективи будуть змушені звільнити голову ДФС із-під варти.

Окремо в НАБУ також заявили, що, відповідно до висновку лікарів, Насіров, якого доставили до зали суду з лікарні на ношах, не має гострого стану і може брати участь у судових засіданнях.

У ніч на 3 березня у відомчій лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Романові Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Відразу по цьому лікарі заявили, що у 38-річного чиновника стався інфаркт, його адвокати повідомили, що йому зробили операцію на серці. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але тоді там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

Також 4 березня уряд відсторонив Насірова від займаної посади на час розслідування.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.