НАБУ закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову

Національне антикорупційне бюро України закликало суддів невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, яке нині розглядає Солом’янський районний суд Києва і в засіданні якого триває перерва на невизначений термін для розгляду вимоги адвокатів посадовця про відвід судді, якого адвокати вважають упередженим.

Як мовиться в оприлюдненій у фейсбуці заяві НАБУ, суд відмовляється визначити іншого суддю, який розгляне клопотання сторони захисту про відвід судді Олексія Бобровника. Таку позицію мотивують тим, що, відповідно до внутрішньої документації суду, черговий суддя працює лише в суботу. Наразі у судовому засіданні оголошено перерву.

Відтак, заявили в НАБУ, якщо протягом найближчого часу не буде вирішене питання про продовження судового засідання та розгляд клопотання сторони захисту про відвід судді, запобіжний захід підозрюваному голові ДФС до кінця дня обрано не буде. Термін тимчасового утримання його під вартою спливає ввечері в неділю, відтак, якщо до завершення цього строку питання не буде вирішено, детективи будуть змушені звільнити голову ДФС із-під варти.

«Національне антикорупційне бюро України закликає служителів Феміди не усуватися від виконання своїх обов’язків та забезпечити розгляд клопотання детективів про обрання запобіжного заходу у визначений законом термін», – мовиться в заяві.

Нині в засіданні Солом’янського районного суду Києва, який обирає запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, триває перерва для розгляду вимоги адвокатів посадовця про відвід судді, якого адвокати вважають упередженим. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, наразі не відомо, скільки протриває ця перерва.

Наразі Насіров є затриманим на 72-годинний термін, що спливає пізно ввечері в неділю.

Перед цим суд відхилив іншу вимогу адвокатів перенести засідання, щоб дати можливість стабілізувати стан Насірова, якого доставили до зали суду з лікарні на ношах.

Обвинувачення заявило, що має медичну довідку про стан Насірова, і цей стан дає можливість йому брати участь у судовому засіданні. За словами сторони обвинувачення, первісний діагноз – інфаркт – не підтвердився.

У НАБУ також заявили, що, відповідно до висновку лікарів, Насіров не має гострого стану і може брати участь у судових засіданнях.

Радіо Свобода веде трансляцію з місця події, яка поновиться, коли закінчиться перерва.

У ніч на 3 березня у відомчій лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Відразу по цьому лікарі заявили, що у 38-річного чиновника стався інфаркт, його адвокати повідомили, що йому зробили операцію на серці. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз. Також 4 березня уряд відсторонив Насірова від займаної посади на час розслідування.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.