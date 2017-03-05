Суд у Києві продовжив обирати Насірову запобіжний захід

Солом’янський районний суд Києва продовжив засідання, на якому обирається запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Самого Насірова доправили з лікарні до зали суду на ношах.

Наразі Насіров є затриманим на 72-годинний термін, що спливає пізно ввечері в неділю.

Увечері в суботу суд оголосив перерву в засіданні про запобіжний захід Насірову до ранку.

В ніч на 3 березня у відомчій лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили голові Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Відразу по цьому лікарі заявили, що у 38-річного чиновника стався інфаркт, його адвокати повідомили, що йому зробили операцію на серці. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз. Також 4 березня уряд відсторонив Насірова від займаної посади на час розслідування.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.