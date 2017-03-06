Радіо Свобода Daily: Насіров на ношах, відвід судді і приїзд активістів

Доброго ранку!

«Епопея» довкола Насірова

Ці вихідні сміливо можна назвати «вихідними Романа Насірова», адже всю суботу і всю неділю ситуація щодо обрання йому запобіжного заходу набирала нових і непередбачуваних обертів. Перший день засідання суду відбувся 4 березня, але через «стан його здоров’я» було оголошено перерву та й саму будівлю суду начебто мінували. Наступного дня адвокати Насірова заявили клопотання про відвід судді, але розглянути її зможуть лише сьогодні. Пікантності ситуації додає те, що термін дозволеного тримання Романа Насірова під вартою (72 години) вже сплив. Тож, щоб не дати підозрюваному голові ДФС покинути територію під стінами суду звечора почали чергувати активісти «Автомайдану».

Мільярдна позика від МВФ

МВФ схвалив позику в 1 мільярд доларів для України. Загальна сума нинішньої позики має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.

Блокада потягів біля кордону з Росією

Учасники блокування залізниць на сході України заявили, що продовжили свою акцію, почавши зупиняти вантажні потяги і перевіряти супровідні документи в машиністів на станції «Конотоп», що є прикордонною з Росією. Втім, акція протривала недовго і прес-служба «Укрзалізниці» повідомила про врегулювання ситуації. «Залізничники домовилися надавати раз на місяць народному депутату – учаснику блокування залізниці інформацію щодо перевезених вантажів між Україною та Росією. Окрім цього, усі поїзди на прикордонній станції Хутір-Михайлівський проходять необхідні процедури прикордонного та митного контролю», – йдеться в повідомленні.

Як «Євробачення» змінить Київ

До травня в Києві мають завершитися всі основні роботи з підготовки до конкурсу «Євробачення». Плани величезні та у Київраді стверджують, що все під контролем. Реконструкція станції метро, знесення МАФів, заміна асфальту, озеленення та запуск річкового трамваю – і це ще не всі заплановані заходи. Це все залишиться у користування киянам. А от щодо перемоги в цьому році українського гурту, експерти мають певні сумніви. Тож, чого очікувати від «Євробачення-2017» в Україні читайте у матеріалі.

Обама слухав Трампа?

Президент США Дональд Трамп без надання доказів звинуватив свого попередника Барака Обаму в прослуховуванні його розмов в нью-йоркському офісі під час виборчої кампанії. «Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мене в «Трамп-тауер» прямо перед перемогою – нічого не дізнався. Це якийсь маккартизм», – написав Трамп на сторінці у Twitter. Коментарів від екс-президента на закиди наступника поки що немає.

Свято наближається чи це не свято?

Дискусія навколо відзначення Міжнародного жіночого дня в Україні цього року видалась особливо гарячою. Інститут національної пам’яті виступив з ініціативою скасування вихідного 8 березня, на що феміністичні організації відреагували відкритим листом. У середу плануються марші і мітинги за права жінок у різних регіонах України. Між тим, в ООН цьогорічною ключовою темою для обговорення в контексті 8 березня називають жіночі трудові права.

Жінка Ви чи чоловік, а права людини понад усе, незалежно від статі!

Ваше Радіо Свобода Daily