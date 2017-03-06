Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника. Зі слів його підзахисного адвокат запевнив, що Насіров не вдавав з себе жертву, не вважає себе винним і погоджується прибути 6 березня на судовий розгляд його справи. Пізніше до активістів вийшов народний депутат Мустафа Найєм, який поставив під сумнів заяви Романа Насірова. Він зазначив, якщо Насіров покине будівлю суду, він може не з’явитися на судовий розгляд справи. Також він додав, що активісти продовжуватимуть чергувати під будівлею суду.