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06 Березень 2017, Київ 11:34
Новини | Політика

Суд поновлює розгляд відводу судді у справі Насірова (трансляція)

Роман Насіров у залі суду на ношах, 4 березня 2017 року

Роман Насіров у залі суду на ношах, 4 березня 2017 року

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Солом’янський районний суд Києва о 10:30 розгляне клопотання про відвід судді Олександра Бобровника, який мав обрати запобіжний захід для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це повідомляють інформагенції з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

У САП також зазначили, що клопотання про відвід розглядатиме суддя Боровкіна.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з приміщення суду.

Солом’янський районний суд Києва упродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але, за твердженнями адвокатів, цим правом не скористався в очікуванні наступного судового засідання.

Також під судом оголосили чергування громадські активісти, які наполягають на обранні запобіжного заходу 38-річному чиновнику, який нарікає на проблеми зі здоров’ям.

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