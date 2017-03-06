Головного податківця країни Романа Насірова не випустили з будівлі Солом’янського районного суду, який не зміг вчасно визначити для нього запобіжний захід. Народні депутати з фракцій «Самопоміч» і «Блок Петра Порошенка» чергували у приміщенні суду поблизу підозрюваного, а активісти оточили будівлю, щоб не допустити його перевезення та можливого подальшого зникнення. Після кількагодинних дискусій і тривалого мітингу адвокати Романа Насірова погодилися продовжити розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу у Солом’янському суді, а не в Апеляційному суді Києва, як вони пропонували раніше. Сьогодні суд має розглянути спочатку відвід судді, на якому наполягав захист податківця, а потім обрати йому міру запобіжного заходу. Спеціальна антикорупційна прокуратура просить для Насірова або утримання під вартою, або заставу в 2 мільярди гривень.

Представники захисту усуненого урядовим рішенням з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова погодилися на розгляд і питання про відвід судді, і про обрання запобіжного заходу саме в Солом’янському районному суді Києва. Про це журналістам повідомив один з дев’яти адвокатів головного податківця країни Олександр Лисак після обговорення проблеми зі своїми колегами, своїм клієнтом і народними депутатами, які підтримали вимогу активістів не випускати Насірова з будівлі суду. Кількість адвокатів він пояснив обсягом справи – близько 500 томів.

«В нас немає іншого виходу, крім як розглядати справу тут. Прес-секретар суду повідомив, що буде розглядатися в Апеляційному суді, але оскільки Роман Насіров вже перебуває тут, то буде розглядатися тут», – заявив Лисак біля приміщення Солом’янського районного суду Києва. Адвокат зазначив, що остаточно вирішуватиме суд, проте захист буде наполягати на цьому варіанті.

Раніше адвокати через детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) кликали до свого клієнта очільників цих правоохоронних структур – Артема Ситника і Назара Холодницького. Реакція першого невідома, проте другий в ефірі «5 каналу» відмовився їхати в Солом’янський суд, де перебував Насіров.

Адвокати також заявили, що хоча термін затримання Насірова вже закінчився, голова Державної фіскальної служби готовий на обмеження своїх конституційних прав і дає можливість детективам НАБУ і прокурорам САП цілодобово вести за ним спостереження. Термін затримання Насірова закінчився близько опівночі 5 березня, після чого співробітники силових структур залишили його з лікарями й адвокатами в залі суду. Більшість журналістів, а також активістів до будівлі не пропускала охорона суду. Вони посилалися на закінчення робочого часу суду.

Сенсаційних заяв Насіров поки не зробив – Лещенко

Переговори або дискусії із адвокатами Насірова вели окремі народні депутати з різних фракцій, у тому числі Сергій Лещенко і Мустафа Найєм з «Блоку Петра Порошенка». Із Лещенком Насіров захотів поспілкуватися окремо. Як розповів пізніше депутат, адвокати і самі жаліють, що мають працювати з тим, що Насіров заявив про свою хворобу. Сам Насіров відчуває себе відносно нормально, каже Лещенко.

Там немає ніяких сенсаційних показів. Він (Насіров) їх не готовий давати

«Він лежить, але спілкується. Також Насіров вважає, що до нього ставляться несправедливо. Він відкидає обвинувачення і каже, що нічого незаконного він не обговорював. На допитах, за його словами, він вже був кілька разів і не ховався від них. Проте з того, що він сказав в приватному спілкуванні, там немає ніяких сенсаційних показів. Він їх не готовий давати», – заявив Лещенко.

Проте дещо інше говорять в партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил». За словами одного з її лідерів, Давіда Сакварелідзе, Насіров може дати свідчення навіть проти президента.

Усі в цій системі з кимось пов’язані, і Насіров пов’язаний з усією політичною елітою країни

«Справа Насірова – чудова ілюстрація режиму і стилю керування президента Петра Порошенка. Будь яке розкачування ситуації, а це його улюблений вираз, яка є загрозою для його клептократичної системи, доставляє йому дискомфорт. Усі в цій системі з кимось пов’язані, і Насіров пов’язаний з усією політичною елітою країни, у тому числі із президентом», – заявив екс-заступник генерального прокурора.

Це просто політичні і передвиборчі заяви, заявив політолог Олександр Палій в ефірі Радіо Свобода.

Деякі політичні сили думають, що під час війни можна воювати із власним головнокомандувачем

«Президент давно в бізнесі і ніяких речей, які можна було б просто взяти і викрити, він не робив. Деякі політичні сили думають, що під час війни можна воювати із власним головнокомандувачем замість Путіна», – заявив Палій.

Втім, політолог назвав дивними спроби Насірова покликати в суд керівників державних агенцій. Це неправильно, вважає Палій.

«Він підозрюваний, у нього зовсім інший статус, він має свідчити, розказувати. Якщо він починає когось викликати: папу Римського, президента, керівника НАБУ. Ну він може когось викликати, наші політики увесь час когось викликають», – наголосив експерт.

Адвокати очікують, що вже вранці 6 березня стане відомо, хто буде розглядати відвід судді, який заявили 5 березня, а після цього продовжиться обрання запобіжного заходу.