Адвокат Насірова зачитав його «тези»: «не вдавав з себе жертву, винним себе не вважаю»

Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак зачитав перед журналістами «тези» свого підзахисного Романа Насірова, в яких той запевнив, що не вдавав з себе жертву і не вважає себе винним.

«Хочу запевнити спільноту, що жодної секунди, жодної хвилини він не вдавав себе жертвою. Він не вважає себе винним, він вважає, що те, про що йому повідомлено, буде в суді спростовано доказами, які будуть надані в судовому засіданні», – прочитав адвокат звернення зі слів Романа Насірова.

Крім того, за словами Лисака, його підзахисний погодився бути під цілодобовим наглядом правоохоронців, хоча офіційно термін його тримання під вартою збіг.

«Щоб уникнути будь-яких спекуляцій, він надає добровільну згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав, щоб дати можливість співробітникам НАБУ та САП цілодобово вести за ним спостереження чи в стінах лікарні, чи будинку, в якому він перебуває аж до рішення судді, яке буде ухвалене у цій справі», – додав адвокат висловлювання Насірова.

Олександр Лисак також повідомив журналістам, що сторону захисту Романа Насірова представляє 9 адвокатів. Посилаючись на власні джерела, він додав що «справа Насірова» налічує 500 томів.

Лисак також додав, що Роман Насіров планує взяти участь у судовому засіданні вранці 6 березня в Апеляційному суді Києва (зала №201). Повідомлень з інших джерел про таке засідання у цьому суді немає.

Представники НАБУ і САП після півночі покинули будівлю Солом’янського суду Києва. Роман Насіров продовжує там залишатися, очікуючи голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника, яких він, зі слів адвокатів, запросив для зустрічі і озвучення «спільної заяви». Інформації, що керівники антикорупційних відомств відреагують на таке запрошення немає. Досі ніхто з них до суду не з’явився. Натомість активісти заявили, що залишатимуться під будівлею щонайменше до 9:30 понеділка.

Близько півночі 5 березня сплив термін тимчасового тримання під вартою усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Солом’янський райсуд Києва не обрав йому запобіжний захід.

У цьому суді в неділю не знайшлося другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід судді Олексієві Бобровнику за клопотанням сторони захисту. Прес-секретар Солом’янського райсуду Яна Квітченко повідомила, що через це продовження процесу відбудеться тільки в понеділок. Вона зазначила, що черговий суддя чергує на вихідні тільки в суботу, відповідно до розкладу роботи, затвердженого раніше на зборах суддів Солом’янського райсуду.

Водночас у НАБУ заявили, що «рішення про визначення чергового судді ухвалюється простим наказом про чергування, який голова суду підписує на кожні вихідні».

Також в НАБУ і САП заявили, що не мають офіційного підтвердження про перенесення судового розгляду, з вказанням дати та часу.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

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