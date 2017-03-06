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В группировке «ДНР» планируют покрыть сепаратистским вещанием не только подконтрольную Украине часть Донбасса, но и граничащие с Донецкой области. В Донецке уже провели тестовое вещание и пообещали создать телемост с Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областью. В украинском министерстве информационной политики обещают принять меры по глушению сигнала.

В группировке «ДНР» заявили о «расширении телерадиовещания» сепаратистских каналов на подконтрольные украинские территории. Речь идёт не только о контролируемой украинской властью части Донбасса, но и о Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.

«Пора запускать этот процесс. С сегодняшнего дня наши теле- и радиопередачи будут транслироваться на территории Херсона и других ранее перечисленных городов. Это то, что мы делали тихо и молча, не трубили об этом, как трубил Порошенко, что они строят вышку на Карачуне», – заявил главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко.

Для «расширения вещания» сепаратисты установили мощный передатчик на телевышке в Петровском районе Донецка. В «министерстве связи» группировки «ДНР» сообщили, что мощность передатчика – 8кВт, что позволит им покрыть сигналом граничащие с Донецкой области. Для сравнения, самый мощный передатчик станции «Голос Донбасса», на волне которой можно слушать «Донбасс Реалии», – 300 ватт.

Для противодействия сепаратистскому вещанию в Министерстве информационной политики Украины обещают принять меры по глушению сигнала. Министр информационной политики Юрий Стець сообщил, что потребует принять меры у силовых структур.

Я не дам больше возможности силовым структурам избегать этого вопроса, поскольку это в их компетенции

«Я подниму этот вопрос на военном кабинете и на Совете национальной безопасности и обороны. Мы должны делать не только то, что связано с прямой работой Министерства информационной политики – возобновлять украинское вещание, но и заниматься глушением сигнала каналов и радиостанций «ДНР» и «ЛНР». К сожалению, это не мой функционал, и у меня нет военных подразделений, которые бы могли это делать. Я не дам больше возможности силовым структурам избегать этого вопроса, поскольку это в их компетенции», – сказал Стець.

Несмотря на амбициозные планы лидеров группировки «ДНР», по словам жителей подконтрольных Украине территорий, ловить вещание сепаратистских каналов не получается даже на подконтрольной части Донбасса.

Вот, что пишут люди на тематическом форуме сайта «Эфирное телевидение и радиовещание Украины».

«В Мариуполе пробовал принимать сигнал «Т2» с Тельманово 36ТВК и из Донецка на 29ТВК. Сигнал есть, но очень слабый, даже не сканируется тюнером, устанавливал поиск в ручном режиме, нужно ставить усилитель. Захарченко что-то перехвалил в плане покрытия территорий. Пробовал ради интереса», – пишет пользователь.

По словам министра информационной политики Юрия Стеця, на данный момент украинское телерадиовещание возобновлено на 80 процентов на территории Донбасса, подконтрольной украинской власти. Достигает украинский сигнал и оккупированных Горловки и Донецка.

Жители неподконтрольных городов говорят, что в Донецке действительно можно смотреть «Пятый канал» и «1+1», если установить дециметровую антенну. Однако сигнал неустойчивый, и качество изображения и звука не всегда позволяет разобрать происходящее на экране.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)