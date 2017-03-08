Перекручення від ЗМІ Росії: блокадники на Донбасі запаслися мінами і патронами

Цими днями деякі російські медіа повідомляли про те, що активісти-блокадники на Луганщині нібито запаслися мінами, вибухівкою і патронами для «надійної блокади». Однак, за повідомленням Національної поліції України, вибухівку і патрони було знайдено біля наметів активістів, а не безпосередньо у них.

Сайт «Вести.ру» вийшов із заголовком: «Для надійної блокади Донбасу українські радикали запаслися мінами, тротилом і патронами». У самій новині сказано, що українська поліція знайшла у «радикалів» в Луганській області тротил, міни та гранати. А також, що криміналісти-вибухотехніки обшукують табір членів добровольчих батальйонів, і крім вибухівки, у них знайшли димові шашки і патрони.

Четвертого березня на офіційному порталі Національної поліції України справді повідомили, що на Луганщині на місці розташування активістів-блокадників поліцією виявлено вибухівку. Однак, у повідомленні сказано, що вибухівку знайшли «під час проведення огляду ділянки, де розміщено намет активістів-блокадників, під автомобільним мостом, який проходить над залізничною колією 42 км залізничного шляху між станціями «Шепілове» і «Світланове», розташованому у м. Золоте-1 Попаснянського району, між опорними колонами мосту».

У Facebook-спільноті «Штаб блокади торгівлі з окупантами» повідомили, що зброю знайшли «в кущах» і назвали це провокацією. У повідомленні також сказано, що на базі Штабу блокади у Лисичанську представники поліції не знайшли нічого незаконного.

«3 березня, після виїзду більшої частини учасників блокади на редути, на базу Штабу блокади у Лисичанську прибули посилені наряди поліції Луганської області. Вони вимагали надати доступ до приміщень аби провести обшук. За їх словами, вони отримали інформацію, нібито всі кімнати забиті зброєю. Оскільки не було законних підстав на обшук приміщень, «делегацію» не пустили, але дозволили двом представникам поліції пройти до приміщення разом із черговим по Штабу. Як завжди, нічого незаконного знайдено не було», – зазначено у повідомлені.

Про те, що вибухівку поліція начебто знайшла у наметах активістів-блокадників також повідомив сайт каналу Міноборони Росії «Звезда.