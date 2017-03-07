У ВМС ЗС України спростували фейк російських сайтів про отруєння військових

Цими днями російські і проросійські сайти повідомляли, начебто 5 березня матроси Військово-морських сил Збройних сил України масово отруїлись алкогольними напоями у Бердянську. У прес-центрі ВМС ЗС України таку «новину» спростували і назвали нісенітницею.

Наприклад, сайт «Политнавигатор» повідомив: «Моряки, що випили горілку, через годину потрапили в лікарню, причому, троє з них – у реанімацію. Бердянські медики дослідили частину вмісту пляшок. Виявилося, що ця «паленка» була розбавлена оцтом і деревним спиртом».

Повною нісенітницею назвав таке повідомлення у коментарі Радіо Свобода начальник прес-центру ВМС ЗС України, капітан 1-го рангу Олег Чубук.

Ми і раніше бачили дезінформацію, наприклад про катер у районі Бердянська. Звичайно, що це якась нісенітниця

«Маю можливість ознайомлюватись з документами на нарадах і знаю про те, що жодної інформації, жодного коментаря, жодної довідки щодо подібного – не було. І тим більше, майже кожного дня маємо доповіді про стан здоров’я, про захворювання військовослужбовців. І такий розділ, як отруєння, не траплявся вже давно, на щастя. Ми і раніше бачили дезінформацію, наприклад про катер у районі Бердянська. Звичайно, що це якась нісенітниця і ми це не підтверджуємо», – наголосив Олег Чубук.

Фейк також поширили: Mediarepost.ru, Anna-news, новинний оглядач Sputnikbig та інші.

Слід додати, що гіперпосилання на першоджерело жоден із цих сайтів не подає. А лише каже, що про це повідомила так званий військовий кореспондент Марина Харькова. На сайті «Народ ТВ» є так звані «Сводки из Новороссии» із таким самим повідомленням про отруєння військових у Бердянську. Джерелом вказана начебто сторінка у Facebook Марини Харькової. Також сказано, що Марина Харькова – головний редактор газети «Донецкий кряж».

Як пишуть «Новости Донбасса», газета «Кряж» завжди була трибуною для радикальних проросійських настроїв. У ній також публікувався ідеолог «донецького сепаратизму» Володимир Корнілов.

«Основний засновник видання – компанія Ріната Ахметова «Метінвест» вийшла зі складу засновників, і попередня юридична особа, що видавала «Донецкий кряж», припинила існування. Після недовгої перерви, газета відновила вихід, щоправда, невідомо, хто є її видавцем. Однак, відомо, що головним редактором і досі залишається Марина Харкова, яка і при «ахметівському» власнику адмініструвала видання «Донецкого кряжа», – зазначає видання «Новости Донбасса».

Раніше російські ЗМІ стосовно Військово-морських сил України також поширювали фейк про нібито зрив Україною навчань Sea-Breeze-2016.