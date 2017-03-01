Російське видання «заборонило» Масляну в Україні

Сайт видання «Комсомольская правда» («КП»​) вийшов із новиною: «В Україні вирішили заборонити Масляну і декомунізувати поїдання млинців». Однак, жодних доказів на підтвердження такої нібито «заборони» в публікації не наведено.

У самій новині «КП» цитують етнографа козацького селища «Мамаєва слобода». «Колодій (Масниці) має суто національний зміст і у нього мало спільного з «Масляницею», якої в козацькій Україні не було – вона прийшла до нас із Росії, де у неї зовсім інший характер, пісні, ігрища, звичаєві норми, і навіть страви готують не такі, як на Колодія».

Далі видання наводить цитату етнографа Олени Івановської, яка начебто переконана, що поїдання млинців потрібно декомунізувати. «Традиція випікання млинців більшою мірою впровадилися у нас саме в радянський час, – каже вона. – На всьому терені Радянського Союзу впроваджували одні і ті самі свята, щоб традиції етносів, які входили до складу імперії, відходили на периферію і їх не згадували. Адже є нормальна біологічна потреба: душа бажає свята. Але вареники – обрядова страва, яка дійшла до нас ще з часів «трипільської культури», тобто значно раніше. Молодий місяць символізував собою жіноче начало, а вареник був його уособленням».

Ці ж цитати можна знайти на сайті українського каналу Escpreso.tv у матеріалі «Вареники проти радянської Масляни. Чому українцям потрібно забути про святкові млинці». Однак, там не йдеться про якусь «заборону святкувати Масляну». Натомість, там детальніше розповідають про «Колодій» і про те, як його традиційно святкували.

Слід додати, що цими днями в українських ЗМІ і на сайтах дійнсно з’являлись матеріали, де писали про «вареники замість млинців» та «Колодій», і про те що «Колодій» начебто немає нічого спільного із «Масляницею». Про це повідомляли: People.in.ua, «Дніпроград» й інші. Однак, про якісь заборони там не йшлось. Окрім того, цьогоріч в Україні святкували «Масляну», про це свідчать репортажі в українських ЗМІ.

Повертаючись до новини «КП», видання пише, що українські культурологи вже начебто навигадували чимало псевдоісторичних фактів, що вихваляють Україну. «І «великі укри» Чорне море викопали, і навіть Ісус Христос у списки українців записаний. Так, на яку провокацію вони тільки не готові піти, аби відвести народний погляд від реальних проблем», – написало російське видання.

Вже відомий фейк про те, що начебто українські вчені писали, як «укри Чорне море викопали», з’явився саме на російському телебаченні. Його було спростовано ще у 2015 році.