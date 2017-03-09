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09 Березень 2017, Київ 19:07
Політика

Олег Сенцов сподівається вийти і почати знімати фільм – адвокат режисера

Олег Сенцов за ґратамиRussia -- Ukrainian film director Oleh Sentsov attends a hearing at a military court in the city of Rostov-na-Donu, July 21, 2015

Олег Сенцов за ґратамиRussia -- Ukrainian film director Oleh Sentsov attends a hearing at a military court in the city of Rostov-na-Donu, July 21, 2015

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У Празі відбулася прем'єра документального фільму Аскольда Курова «Процес» про долю українського кінорежисера Олега Сенцова, засудженого в Росії до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «тероризмі». Зараз Олег, визнаний російським правозахисним центром «Меморіал» політв'язнем, відбуває покарання в Якутії. Разом ним у тій самій справі проходив український активіст Олександр Кольченко – він був засуджений до 10 років позбавлення волі.

Картину про Олега Сенцова покажуть на присвяченому правам людини кінофестивалі «Один світ» (One World), який відкривається у столиці Чехії. А місяць тому фільм з успіхом демонструвався в рамках престижного Берлінського кінофестивалю.

«За два дні до прем'єри не можна було купити квитки, вона відбулася при повному аншлагу. Це був показ в рамках 30-річчя Європейської кіноакадемії, на якому були присутні і директор фестивалю Дітер Косслік, і представники Європейської кіноакадемії – Агнешка Голланд і Майк Дауні. І до показу, і після показу проводилася акція Amnesty International, під час якої збирали підписи на підтримку Олега Сенцова. Після показу був флешмоб, де вже глядачі закликали звільнити Олега», – розповідає режисер документальної стрічки Аскольд Куров.

Акція на підтримку Олега Сенцова на кінофестивалі «Берлінале». Берлін, лютий 2017 року

Акція на підтримку Олега Сенцова на кінофестивалі «Берлінале». Берлін, лютий 2017 року

Колеги-кінематографісти в Росії і за кордоном неодноразово проводили акції на підтримку Олега Сенцова. Серед тих, хто закликав звільнити його, є і світові знаменитості: актор Джонні Депп, кінорежисери Кшиштоф Зануссі, Педро Альмодовар і Вім Вендерс.

Джонні Депп підтримує Олега Сенцова

Джонні Депп підтримує Олега Сенцова

Питання про Сенцова було порушене російським кінорежисером Олександром Сокуровим на спільному засіданні президентських рад з мови і культури на початку грудня минулого року. На прохання Сокурова звільнити кінорежисера Путін відповів, що повинні «дозріти відповідні умови».

Дмитро Дінзе, на задньому плані – його підзахисний Олег Сенцов

Дмитро Дінзе, на задньому плані – його підзахисний Олег Сенцов

Олег був у хорошому стані. Він знає про фільм, який про нього зняв Аскольд Куров. Він не проти, якщо йому будуть писати листи підтримки, надсилати листівки і взагалі не будуть про нього забувати
Дмитро Дінзе

Олег Сенцов відбуває покарання у виправній колонії-1 в Якутії. Наприкінці минулого року туди їздив адвокат українського режисера Дмитро Дінзе:

– Олег був у хорошому стані. Він знає про фільм, який про нього зняв Аскольд Куров. Він сказав, що не проти, якщо йому будуть писати листи підтримки, надсилати листівки і взагалі не будуть про нього забувати.

– Із чим пов'язані його очікування?

Олег сподівається, що все-таки почнеться обмін і його обміняють на громадян Росії, які перебувають на території України. Перебуває він не в найкращих кліматичних умовах, але тримається і чекає розвитку політичних подій
Дмитро Дінзе

– Олег сподівається, що все-таки почнеться обмін і його обміняють на громадян Росії, які перебувають на території України. Якби був запущений цей процес і, відповідно, його б обміняли, це було б для нього найудалішим варіантом. Перебуває він не в найкращих кліматичних умовах, але тримається і чекає розвитку політичних подій.

– Якутія далеко від Москви. Тому важко очікувати, що адвокати та родичі зможуть їздити туди часто. Але чи є у Вас і у родичів якісь можливості зв'язуватися з Олегом?

Листи, які йому надсилають, до нього не доходять. Вони пересилаються в Москву і там люструються. Фактично він перебуває в ізоляції. За ним спостерігають з Москви і відповідні умови утримання йому створюють, щоб від нього нічого не йшло і до нього нічого не приходило
Дмитро Дінзе

– Наскільки я знаю, листи, які йому надсилають, до нього не доходять. Вони, як я дізнався від співробітників колонії, пересилаються в Москву, і там люструються. Наскільки я знаю, Зоя Свєтова хотіла до нього потрапити, щоб з ним інтерв'ю зробити. Але її не пустили. Фактично він перебуває в ізоляції. За ним спостерігають з Москви і відповідні умови утримання йому створюють, щоб від нього нічого не йшло і до нього нічого не приходило. Вирішуються якісь побутові питання – посилки приходять речові, продуктові, але листи з-за кордону, листи з України до нього не доходять.

– А місцеві правозахисники можуть якось контактувати з Сенцовим?

– Наскільки я знаю, там є журналіст з місцевого інтернет-видання. Він же, як я розумію, член Громадсько-спостережної комісії. Він до Олега періодично їздить і, відповідно, з ним веде якісь розмови, відстежує умови його утримання. Місцевого адвоката для цього наймати нема ніякого сенсу.

– Олег говорив, з ким він сидить, які у нього стосунки з іншими ув'язненими?

Він займається творчістю, пише п'єси, розповіді, сценарії. він повністю поглинутий і зайнятий творчим процесом. Олег сподівається вийти і почати знімати фільм
Дмитро Дінзе

– Будь-яких конфліктів з іншими ув'язненими у нього немає. За його статтею ще осіб п'ять, але це, як правило, таджики, які були в «Хізб ут-Тахрір». Він з ними взагалі не перетинається. Ще один ув'язнений російський хлопець – теж за тероризм, але конкретно Олег ніяких деталей не має, тому що він сам по собі. Власне кажучи, він займається творчістю, пише п'єси, розповіді, сценарії. Йому ніколи налагоджувати якісь стосунки в колонії, він повністю поглинутий творчим процесом. Олег сподівається вийти і почати знімати фільм. Можна сказати, що зараз він працює на майбутнє, сам для себе.

Російська журналістка і правозахисниця Зоя Свєтова від самого початку стежила за справою Олега Сенцова. Зараз, коли він відбуває покарання в Якутії, Свєтова хотіла зробити з ним інтерв'ю, але отримала відмову.

– Я відправляла лист до прес-служби ФСВП на ім'я Корнієнка і просила дозволити мені інтерв'ю з Сенцовим. Спочатку мені відмовили як кореспонденту «Відкритої Росії», а потім як позаштатному кореспонденту видання The New Times. Без пояснень причин. Вони посилаються на норму Кримінально-виконавчого кодексу, але там чітких формулювань немає, а написано лише, що адміністрація колонії або адміністрація СІЗО може на свій власний розсуд відмовити без пояснення причини. Тому я буду оскаржувати в суді ці відмови. Тому що я вважаю, що це порушення свободи слова і дискредитація засудженого. Немає ніякої причини, через яку вони можуть відмовити. У листах Олег не заперечував проти інтерв'ю. Виходить, що адміністрація на свій власний розсуд може вирішувати. Я надсилала запитання. Я готова була узгодити їх. Але, мабуть, це вирішується не на рівні колонії, а на рівні якихось інших органів, що відповідальні за справу Олега Сенцова.

Зоя Свєтова

Зоя Свєтова

– Ви отримували від Олега Сенцова листи вже після закінчення суду?

Відбувається така повна його ізоляція від суспільства, від його друзів, знайомих, журналістів. Ми взагалі про нього нічого не знаємо, що з ним відбувається
Зоя Свєтова

– Я йому відправляла кілька листів, ще коли він сидів у СІЗО Ростова-на-Дону. Один лист від нього надійшов. А на моє привітання з Новим роком, яке я відправила, надійшло повідомлення про вручення, але відповідь не прийшла. Я чула, що листи від нього не надходять. Загалом відбувається така повна його ізоляція від суспільства, від його друзів, знайомих, журналістів. Ми взагалі про нього нічого не знаємо, що з ним відбувається. Коли він сидів у «Лефортово», там теж були такі випадки, коли йому дуже часто не передавали листи. Ми писали скарги, говорили керівництву СІЗО, що це неподобство. І буквально після нашого приходу наступного дня йому цілий стос листів передавали.

– Ви стежите за цією історією від самого початку. Наскільки ймовірним є те, що Сенцова можуть обміняти?

Залишається єдина можливість його звільнення – це помилування президентом або його обмін на росіян, які сидять в Україні. Я дуже сподіваюся, що ближче до виборів його обов'язково обміняють
Зоя Свєтова

– Я на це сподіваюся. Адже Олег Сенцов писав про те, щоб його етапували до України. Нам повідомляють у Мін'юсті, що він є «громадянином Росії», і тому його не можна етапувати. Вони не сприймають його українське громадянство. Виходить, що він не може бути екстрадований до України як український громадянин. Залишається єдина можливість його звільнення – це помилування президентом або його обмін на росіян, які сидять в Україні. Я дуже сподіваюся, що ближче до виборів його обов'язково обміняють, як і інших українських політв'язнів. Я вважаю, що Олег Сенцов є одним з перших в цьому списку. Справа його і Олександра Кольченка має бути однією з перших у списку, їх потрібно вирішувати.

Діти Олега Сенцова, як і раніше, живуть у Криму зі своєю бабусею і з сестрою Олега. Інша – двоюрідна сестра Сенцова – Наталя Каплан зараз живе в Києві. Після двох гучних обмінів – Надії Савченко, а також Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва, інтерес в Україні до українських ув’язнених у Росії спав, вважає вона:

– Час від часу тут відбуваються якісь акції з вимогою звільнити Олега, інших політв'язнів. Але, чесно кажучи, все сходить нанівець. Мін'юст пише запити на екстрадицію, отримує відмови. Наскільки я знаю, ведуться якісь переговори, але я в них участі не беру і не знаю їхньої суті, не знаю подробиць. Політики говорять: «Ми працюємо над цим». Це їхня улюблена фраза.

Акція в річницю винесення вироку Олегу Сенцову та Олександру Кольченку. Київ, 25 серпня 2016 року

Акція в річницю винесення вироку Олегу Сенцову та Олександру Кольченку. Київ, 25 серпня 2016 року

– А що стосується суду?

– Усі суди в Росії ми програли, і за фактом зараз дійсно нічого не відбувається. Справа комунікована в ЄСПЛ, але скільки вона там ще пролежить до розгляду, ніхто точно сказати не може.

Наталя Каплан

Наталя Каплан

– Які останні відомості від Олега у Вас є, чи пускають Вас до нього?

Від побачень Олег відмовився, пояснивши це тим, що йому так простіше морально триматися. На побачення до нього в Якутськ ще ніхто не їздив
Наталя Каплан

– У Олега нічого цікавого не відбувається. Година на день – прогулянки, пише сценарії, і це все його життя наразі. Від побачень Олег відмовився, пояснивши це тим, що йому так простіше морально триматися. Він бачив інших ув'язнених після побачень з сім'єю, і як ті впадали в депресію. Тому на побачення до нього в Якутськ ще ніхто не їздив. Бувають рідкісні-рідкісні листи і рідкісні-рідкісні дзвінки, так ось і підтримуємо зв'язок.

– Наскільки важливі для Олега акції, які відбуваються на його підтримку?

Доля Олега зараз виключно в руках політиків
Наталя Каплан

– Я думаю, що це важливо. Звичайно, самі кінематографісти, об'єктивно кажучи, витягнути Олега не зможуть, але вони зможуть донести інформацію до політиків, котрі реально можуть впливати на ситуацію. Доля Олега зараз виключно в руках політиків. Я сподіваюся, що той самий фільм Аскольда Курова, інші акції якось допоможуть донести потрібну інформацію до людей, які здатні змінити ситуацію.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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