Закарпатські патрульні просять замінити керівництво, у Києві призначили розслідування

73 патрульні Закарпаття висловили недовіру своєму керівництву. Підрозділи патрульної поліції діють наразі у двох містах області – Ужгороді й Мукачеві. Звернення адресоване голові ОДА Геннадію Москалю та очільнику Департаменту патрульної поліції України Євгенові Жукову. Копи заявляють про численні порушення законодавства, приниження з боку керівництва в Ужгороді й Мукачеві. Геннадій Москаль підтримав підписантів, Нацполіція призначила розслідування. А безпосередній начальник підписантів Юрій Марценишин заявляє про сплановану проти нього акцію з дискредитації. Мовляв, ініціатори петиції самі фігурують у службовому розслідуванні.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підтримав звернення 73-х патрульних області, закликавши міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голову Національної поліції Сергія Князєва замінити керівництво патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Йдеться про начальника управління патрульної поліції області Юрія Марценишина та його заступника Валерія Наймана. За словами Геннадія Москаля, підписанти надали йому також аудіозапис, де керівник патрульної поліції області начебто проводить інструктаж, використовуючи ненормативну лексику.

«Це – інструктаж тих, хто виходить на вулицю. Отак починається день і закінчується, через згадування всіх мам, бабусь до десятого коліна. Мене можна вивести, я не кажу, що не вживаю ненормативну лексику. Але до підлеглих не вживаю. Ми вислали все аудіо, відео Князєву», – зазначив Геннадій Москаль.

Керівник Закарпатської області при цьому визнає, що з місцевим керівництвом патрульної поліції у нього є конфлікт. Геннадію Москалю не подобаються методи роботи патрульних – зокрема, викладання відео порушників правил дорожнього руху в інтернет.

«Або ви здійснюєте охорону громадського порядку, або викладаєте, як ви затримали банду злочинців, грабіжників чи когось іншого. Такого немає», – додав Геннадій Москаль.

Натомість начальник Управління патрульної поліції Ужгорода і Мукачева Юрій Марценишин каже, що таке звернення підлеглих виявилося для нього несподіванкою. Насамперед через те, що зі скаргами по роботі до нього особисто ніхто не звертався, зауважує Юрій Марценишин. За його твердженням, ініціатори петиції самі фігурують у службовому розслідуванні.

«Організаторами цієї ситуації виступили патрульні, які буквально кілька днів тому дозволили собі після закінчення служби, у формі з поясною системою, де знаходилися спецзасоби, вживати алкогольні напої. По цьому факту призначено службове розслідування і встановлюються всі обставини події. Є ймовірність того, що декого з тих працівників, які там перебували, можливо буде звільнено. Я не допущу порушення службової дисципліни у першу чергу, бо від цього залежить і дисципліна на вулиці», – пояснив Юрій Марценишин.

«…слова – його. Але з’явилися під впливом емоцій через порушення дисципліни підлеглими»

Керівник патрульних каже: мовляв, саме п’ять осіб, яким оголошено догану, й спонукали підписатися інших. Щодо аудіозапису з нецензурною лексикою, то Марценишин не заперечує: слова – його. Але, додає він, ці слова з’явилися під впливом емоцій через порушення дисципліни підлеглими. А звернення патрульних, за твердженням Марценишина, є замовним.

«Це була спланована акція дискредитувати мене як керівника, щоб мене прибрали, щоб не заважали певним особам. Корупції у нашому управління немає – на 99% немає. На мене як керівника патрульної поліції в області впливу ніхто не має. Я безпосередньо підпорядковуюся Департаменту патрульної поліції й усі рішення погоджую з ними», – заявив начальник Управління патрульної поліції Ужгорода і Мукачева.

Тим часом відкликати свій підпис під зверненням має намір патрульна Марина Юрик. Каже, що підписувалась тільки за те, щоб колег, які проштрафились, не звільнили.

А Михайло Лисенко, інспектор одного зі взводів, свій підпис відкликати не планує. Він запевняє, що претензії до керівництва дійсно є.

«Основна маса буде стояти на своєму, написали ми загально, але на даний час є три заяви у прокуратуру про порушення законодавства, кілька заяв у відділ внутрішньої безпеки і одна по правах людини. Коли я був заступником командира роти, говорив, щоб полегшити навантаження у вихідні дні. І зупинити ненормативну лексику», – розповів Михайло Лисенко.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив службове розслідування щодо інциденту в патрульній поліції на Закарпатті, інформує сайт Нацполіції. До складу комісії увійдуть представники кількох департаментів відомства – патрульної поліції й кадрового забезпечення.

Юрій Марценишин запевняє: наразі патрульні області працюють без змін, у ситуації в колективі розберуться, а результати власного службового розслідування незабаром оприлюднять.