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13 Березень 2017, Київ 22:17
Політика

ЄС і НАТО закликають Туреччину та Нідерланди до деескалації напруги

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликає обидві країни до діалогу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликає обидві країни до діалогу

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Сварка Туреччини та Нідерландів набула нового повороту: Анкара висловила офіційний протест проти вислання турецького міністра, який хотів брати участь в агітаційному мітингу перед референдумом у Туреччині щодо збільшення повноважень президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Сам Ердогана зробив дуже гострі критичні заяви на адресу Нідерландів, звинувативши уряд тієї країни в «нацизмі та фашизмі». Між тим союз НАТО, членами якого є і Туреччина, і Нідерланди, закликав обидві країни до деескалації напруги у двосторонніх відносинах і до взаємоповаги. А керівники ЄС звернулися до турецького керівництва з проханням утриматися від надмірних висловлювань та дій.

Туреччина офіційно вручила тимчасово повіреному у справах Нідерландів ноту протесту за висилку з країни турецького міністра у справах сім’ї, назвавши дії Нідерландів «непропорційними» під час застосування сили проти протурецьких демонстрантів у неділю в Роттердамі.

Поліція в нідерландському Роттердамі розігнала прихильників турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Вони виступили проти заборони на в’їзд турецькому міністру закордонних справ Мевлуту Чавушоглу та міністру у справах сім’ї Фалмі Бетуль Саян Каї, які хотіла взяти участь у мітингу з агітацією для турків, які живуть в Роттердамі, щоб вони голосували на референдумі у квітні за розширення президентських повноважень Ердогана.

Реджер Тайїп Ердоган

Реджер Тайїп Ердоган

Сам президент Туреччини гостро розкритикував Нідерланди за цей крок.

«Нідерланди не є правовою країною, якою має бути член Євросоюзу. Вони діють як бананова республіка… Те, що вони зробили – це скандал! Прем’єр Нідерландів каже, що вони хочуть налагодити відносини з Туреччиною. Зачекайте! Ви ще не заплатили ціну. Спочатку треба за заплатити за те, що зробили!» – сказав Ердоган.

«Я думав, що нацизм помер, але я помилявся. Нацизм все ще поширений на Заході. Захід показав своє справжнє обличчя», – сказав Ердоган на церемонії вручення нагород у Стамбулі.

Сам факт, що президент Реджеп Тайїп Ердоган у своїй критиці Нідерландів також вжив слова «фашизм» і «нацизм», дуже обурили прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

«Те, що ми бачили є неприйнятною поведінкою Туреччини, яка спочатку погрожувала санкціями…. А потім турецькі політики говорять про нацизм та фашизм стосовно Нідерландів. Ця країна, як вже сказав мер Роттердама, зазнала бомбувань під час Другої світової війни з боку нацистів. Тому цілком неприйнятно говорити в такий спосіб», – заявив Рютте.

Марк Рютте

Марк Рютте

Це вже вдруге президент Ердоган вжив слово «нацизм», критикуючи країни-союзники Туреччини по НАТО. П’ятого березня він звинуватив Німеччину в «нацистській практиці» через відкликання дозволу на проведення мітингів турецькими іммігрантами.

В самій Туреччині один із антинідерландських протестувальників пробрався до консульства Нідерландів в Стамбулі 12 березня і скинув прапор Нідерландів, повісивши прапор Туреччини, але він провисів недовго.

Реакція ЄС та НАТО

Гострі заява офіційної Анкари на адресу Нідерландів спонукали Маргарітіса Схінаса, речника президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, попросити Туреччину знизити градус її критичних заяв на адресу Нідерландів: «Європейський союз закликає Туреччину утриматися від надмірних заяв та дій, які ризикують ще більше погіршити ситуацію».

А в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні та єврокомісара з питань сусідства і переговорів з розширення Йоганнеса Гана теж міститься заклик до спокою.

«Після напруження останніх днів між Туреччиною та деякими державами-членами ЄС важливо уникнути подальшої ескалації і знайти способи заспокоїти ситуацію. Рішення щодо проведення мітингів і зборів у державах-членах є предметом внутрішнього розгляду, відповідно до положень міжнародного та національного права», – йдеться у заяві.

«Питання може бути вирішене лише через відкриті і прямі канали зв’язку. Ми будемо продовжувати надавати свої консультаційні послуги в інтересах стосунків ЄС-Туреччина», – зазначили чільні посадовці Євросоюзу.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у Брюсселі закликав обидві країни, які є членами Північноатлантичного альянсу, до стриманості і пошуку компромісу.

Буду заохочувати всіх союзників проявляти взаємну повагу. Важливо щоб нині ми зосередились на тому, що нас об’єднує
Єнс Столтенберґ

«Жваві дебати є серцевиною нашої демократії, як також і взаємна повага. Відтак я буду заохочувати всіх союзників проявляти взаємну повагу, бути спокійними, мати поміркований підхід для того аби зняти напругу і щоб відбулась деескалація ситуації. Важливо щоб нині ми зосередились на тому, що нас об’єднує», – заявив Столтенберґ.

Франція дозволила мітинг громадян Туреччини в місті Метц 12 березня. Але турецькі мітинги заборонили Австрія та Швейцарія, а 12 березня власник закладу, де мав відбутися мітинг місцевих турків в одному з міст Швеції, скасував дозвіл на проведення заходу. З допомогою мітингів турецькі офіційні особи хочуть збільшити частку тих, хто проголосує за розширення президентських повноважень Реджепа Тайїпа Ердогана на референдумі 16 квітня.

У Нідерландах живе близько 400 тисяч громадян турецького походження, в той час як у Німеччині – 1,4 мільйона громадян Туреччини, які можуть брати участь в референдумі – це є четверта за чисельністю турецька громада у світі після великих міст Туреччини – Стамбула, Анкари та Ізміра.

Відносини між Туреччиною та Євросоюзом погіршились в останні місяці на тлі того, як президент Ердоган критикував країни-члени ЄС, котрі, у свою чергу, були невдоволені тим, як влада Туреччини розправлялася з опонентами після спроби військового перевороту минулого липня.

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters в Києві, на Всесвітній службі Бі-Бі-Сі в Лондоні, кореспондентом телеканалу 1+1 та агенції УНІАН в Брюсселі, а нині - редактор Радіо Свобода в Празі.

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