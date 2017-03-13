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13 Березень 2017, Київ 13:17
Новини | Міжнародні

Туреччина офіційно оскаржила видворення міністра з Нідерландів

Акція протесту в Стамбулі проти дій влади Нідерландів, 12 березня 2017 року

Акція протесту в Стамбулі проти дій влади Нідерландів, 12 березня 2017 року

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Туреччина викликала посла Нідерландів в Анкарі, щоб офіційно висловити протест на видворення свого міністра і «непропорційне» застосування сили проти демонстрантів.

Міністерство закордонних справ Туреччини 13 березня вручило представникові посольства Нідерландів дві письмові скарги.

Протест з’явився після того, як влада Нідерландів видворила турецького міністра у справах сім’ї Фатму Бетуль Саян Каю і не дозволила сісти на території країни літаку з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Обидва міністри планували виступити на мітингах 12 березня на підтримку референдуму в Туреччині, планованому на наступний місяць, що збільшить владу президенти Реджепа Таїпа Ердогана.

12 березня поліція Нідерландів застосувала водомети і собак для розгону сотень демонстрантів, що протестували під турецьким консульством у Роттердамі.

Ердоган пообіцяв вжити заходів у відповідь проти Нідерландів, заявивши, що «нацизм на Заході живий».

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