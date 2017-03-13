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13 Березень 2017, Київ 22:12
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Силовики затримали 43 учасників торгової блокади (відео)

Силовики затримали 43 учасників торгової блокади (відео)
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43 людини затримані під час спеціальної операції СБУ та Національної поліції. Всі вони учасники «торгової блокади». Про це заявили на брифінгу керівники правоохоронних органів в Донецькій області. В операції були задіяні понад 500 співробітників поліції, вона була спрямована на протидію диверсійній діяльності в зоні проведення АТО. У перебігу відпрацювання Торецька і прилеглих селищ поліція і СБУ затримали понад 80 осіб. Більшість із них після перевірки відпустили. Решту утримують у відділках поліції. Їх підозрюють у незаконному блокуванні залізниці.

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