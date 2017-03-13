«Сбербанк» закриють силою, санкціями, чи він піде сам?

Київ – Банкомати залиті монтажною піною, вікна – заляпані червоною фарбою, двері – замуровані. Такими є наслідки акцій протесту під відділеннями «Сбербанку» та інших російських банків у Києві та ще у низці українських міст. Ініціатори протестів, представники цивільного корпусу «Азову», запевняють, що протести триватимуть до повного припинення роботи російських банків в Україні. Частина експертів наголошують, що таке швидке припинення роботи «дочок» російських банків може нашкодити економіці України, і що уряд та НБУ мають виводити ці банки з ринку поступово. Політологи ж не виключають, що протестувальники діють з відома міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тим часом свої санкції щодо «Сбербанку» анонсував Національний банк України.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/sberbank-zakriyut-siloyu-sanktsyami-chi-vn-pde-sam">SoundCloud</a>

Близько сотні активістів із прапорами політичної партії «Національний корпус» та «Правого сектору» пікетували головний офіс «Сбербанку» у центрі Києва. Вони замурували центральний вхід до фінустанови бетонними блоками.

За словами активістів, акція має на меті припинити роботу в Україні цієї фінансової установи. Вони звинувачують її у фінансуванні збройних

Це лише початок блокування російських банків, яке має на меті повне припинення роботи цих установ в Україні, заявив Радіо Свобода під час акції протесту біля головного офісу «Сбербанку» голова партії «Національний корпус» Андрій Білецький.

Влада за три роки нічого не зробила, щоби припинити це «пекло». Хоча це питання елементарної економічної безпеки країни

«Цей банк спокійно докапіталізовується, розширює свій вплив на економіку країни, на Україну як таку. І влада за три роки нічого не зробила, щоби припинити це «пекло». Хоча це питання елементарної економічної безпеки країни. Те, що ми робимо – не піар-акція. Це реальна блокада, яка спершу не допустить роботи центрального офісу «Сбербанку», а потім поширитися на всі відділення всіх банків, які мають російський капітал, передовсім – державний капітал Російської Федерації», – анонсував Білецький.

Одночасно активісти заблокували роботу «Сбербанку» та деяких відділень інших банків із російським капіталом у Харкові, Одесі, Сумах,Чернігові та Черкасах, а також у різних районах Києва, повідомляють медіа та самі активісти організацій.

Між тим, «Сбербанк» заявляє, що не обслуговує клієнтів з «документами», які видають угруповання «ДНР» і «ЛНР», повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

«ПАТ «Сбербанк», будучи українським комерційним банком і здійснюючи свою діяльність на підставі ліцензії НБУ, неухильно дотримується норм українського законодавства. Банк не обслуговував, не обслуговує і не має наміру обслуговувати фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях, і не здійснює фінансові операції на даних територіях», – повідомили у банку.

Обмежувати роботу російських банків має НБУ, а не вулиця – експерт

Фінансовий експерт Дмитро Власов, зі свого боку, виступає за поступове обмеження роботи російського банківського капіталу в Україні, а не за різке припинення функціонування низки великих банків, яке може бути болючим для української економіки.

Російські банки в Україні несуть збитки, і тому російські власники їх докапіталізовують. Водночас, російські банки не можуть просто так закритися і піти. Тому їм навіть вигідно, щоб їх блокували

«Блокування банків із російським капіталом однозначно негативно вплине на українську економіку. З банківською системою так не граються! Треба мати чіткіші підстави для припинення роботи банків, аніж ті чи інші дії «Сбербанку Росії». Наразі російські банки в Україні несуть збитки, і тому російські власники їх докапіталізовують. А це живі гроші, які заходять до України, хай навіть із Росії. Водночас, російські банки не можуть просто так закритися і піти. Тому їм навіть вигідно, щоб їх блокували: це стане підставою для закриття. І материнські банки заощадять кошти, які вони нині витрачають на українські дочки», – пояснює аналітик.

Водночас Дмитро Власов не виключає, що банки з російським капіталом можуть використовуватися з політичною метою. Але він пропонує українській владі та активістам вирішувати цю проблему цивілізованим шляхом.

Треба діяти цивілізовано. І навіть якщо закривати російський банк з якихось підстав – це має робити НБУ, а не вулиця

«Блокування, бетонування входів до відділень банків не є нормальним. Треба посилити контроль держави за цими банками або обмежити пункти їхньої ліцензії. Треба діяти цивілізовано. І навіть якщо закривати російський банк з якихось підстав – це має робити НБУ, а не вулиця», – зауважує Дмитро Власов.

Політолог Володимир Фесенко визнає, що подібні протести в Україні відбуваються не вперше. За його спостереженнями, акції проти російських банків та дипустанов відбуваються щоразу під час загострення українсько-російських відносин.

Українській владі треба діяти поступово. Бо якщо закривати одним махом – можна викликати фінансові проблеми

«Українській владі треба діяти поступово. Бо якщо закривати одним махом – можна викликати фінансові проблеми. Це є питанням тактики і оптимальних дій – щоб не завдати шкоди економіці. Проблема ще й у тому, що такі, фактично хуліганські дії активістів щодо банків, використовуються російською пропагандою», – зауважує політолог.

При цьому Фесенко не виключає, що активісти цивільного корпусу Азов» блокують банки з російським капіталом з відома міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який нещодавно зробив заяви про необхідність припинення роботи «Сбербанку» в Україні.

На думку політолога, українській владі потрібна чітка стратегія щодо підприємств та установ із російським капіталом. Найкраще для української економіки було би, якби НБУ і уряд ще у 2014 році порекомендували російським банкам припинити свою діяльність в Україні, щоб цей процес відбувався поступово.

За останні 3 роки частка банків із російським державним капіталом на ринку України зменшилася із 45% до 8%, говорив в ефірі Радіо Свобода голова ради НБУ Богдан Данилишин. Зокрема активи української дочки «Сбербанку» за минулий рік скоротилися на 6,7% – до 48,356 мільярда гривень, свідчить статистика НБУ.

Якщо знайдуть покупців на свої активи, ми будемо тільки раді

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарєва заявляла в коментарі Liga.net, що дочірні представництва російських банків є гарно докапіталізованими, проте у них «немає світлого майбутнього в Україні».

«Якщо знайдуть покупців на свої активи, ми будемо тільки раді», – говорила Гонтарєва.

Нині НБУ повідомляє, що триває перевірка фактів визнання російським «Сбербанком» документів, які видають угруповання «ДНР» та «ЛНР». І якщо ці факти підтвердяться, щодо цього банку вживатимуть заходів, стверджують у Нацбанку.

«У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк», – зазначають у Нацбанку.

Ідею застосування санкцій проти цього банку з російським капіталом підтримав і прем’єр Володимир Гройсман.

Окрім того представники парламентської опозиції синхронно з акціями протесту виступили проти роботи російських банків в Україні.

Відповідно до Закону України «Про санкції», рішення щодо застосування санкцій щодо окремих юридичних осіб ухвалює РНБО, але вони набувають чинності після відповідного указу президента України.

Минулого тижня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Україні. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Україна наполягає, що таким чином Росія ще більше гальмує реалізацію Мінських домовленостей. У Росії натомість заявляють, що указ Путіна – тимчасовий, і діятиме до втілення сторонами Мінських угод.