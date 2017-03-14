Чернівецькі майданівці, волонтери та атовці зібрались на захист блокувальників торгівлі з ОРДЛО. 13 березня о 22 годині пікетувальники почали сходитись до пам’ятника Шевченку на Центральній площі Чернівців. Далі рушили до будинку обласної ради та адміністрації, вимагаючи скликати позачергову сесію обласної ради. Близько третьої години ночі депутати чернівецької міської ради, яким вдалось зібратись на позачергову сесію, проголосували. Сесія тривала недовго, за 15 хвилин чернівецькі депутати проголосували за те, щоб звільнити затриманих під час розгону учасників блокади, відправити у відставку керівника Нацполіції Донецької області В’ячеслава Амброськіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівника Антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова, припинити будь-які стосунки із ОРДЛО, як злочинним терористичним угруповуванням, ухвалити Закон про тимчасово окуповану територію України та інше.