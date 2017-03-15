Радіо Свобода Daily: наслідки деблокування блокади на Донбасі

Доброго ранку!

Контрдиверсійні заходи чи розгін?

Затримання понад 40 учасників торгової блокади Донбасу на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині у понеділок спричинило низку протестних акцій у кількох областях України. Депутати, обрані за списками партії «Самопоміч», повідомили вночі 14 березня, що поліція відпустила всіх затриманих. Втім, передували цьому звільненню акції у Києві, Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Рівному та Луцьку. Поряд із наполяганням протестувальників звільнити затриманих, лунали також вимоги припинити торгівлю з окупованими територіями, відправити керівників силових структур у відставку, а під Адміністрацією президента взагалі закликали скинути владу або влаштувати імпічмент президентові.

Тим часом на Бахмутському редуті «Запоріжжя» блокадники вже будують укріплення та перебувають у стані підвищеної готовності. Учасники блокади риють захисні рови, натягують огорожу з колючим дротом. Кажуть, що готові до будь-якого розвитку подій. Тож воюємо чи торгуємо? Відповідь намагались знайти наші журналісти.

День добровольця

В Україні 14 березня 2017 року вперше відзначили День українського добровольця. На майдані Незалежності відбулося урочисте шикування батальйону Нацгвардії України імені генерала Кульчицького. Перед тим бійці на алеї Небесної сотні вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної сотні, поклавши квіти до меморіалу. (ось фотогалерея)

Та вже ввечері в центрі столиці, зібралося декілька сотень учасників раніше анонсованого батальйоном «ОУН» маршу добровольців. Активісти пішли до офісу олігарха Ріната Ахметова «СКМ», що на вулиці Михайлівській, де деякі учасники кидали каміння та петарди у сторону офісу, палили «фаєри». Пізніше вирушили у бік майдану Незалежності, де повернули до відділення «Альфа-банку» на Хрещатику, і вже там декілька учасників маршу побили вікна та вивіску банку. (відео)

Засудити Януковича

Генеральна прокуратура України передала справу Віктора Януковича в суд – сторона обвинувачення буде доводити провину екс-президента в державній зраді. Захист Януковича не вважає заочне судове його переслідування законним і вимагає закрити кримінальне провадження проти нього. Проте в прокуратурі наголошують: вже через 3-4 місяці колишнього президента можуть визнати винним. От тільки проблемою може бути закінчення терміну дії закону про заочне засудження – він має закінчитися вже в квітні. Крім того, закінчити слідство по усіх справах режиму Януковича треба до осені, бо потім прокуратура втратить слідчі повноваження.

Чи загрожує Донбасу екологічна катастрофа?

В Організації Об'єднаних Націй стурбовані хімічної загрозою в зоні конфлікту на Донбасі. Женевська мережа охорони навколишнього середовища повідомляє про те, що через військові дії в річки і грунт можуть потрапити формальдегід і кислота. Винести на обговорення в Мінську проблеми екології вже готові і в угрупованні «ДНР».

Продовження «словесної війни»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинувачує Нідерланди у різанині 1995 року у боснійській Сребрениці. Ця заява стала черговим витком у його словесній війні щодо Нідерландів після того, як Амстердам не дозволив турецьким міністрам проводити агітацію на своїй території щодо референдуму, запланованого на 16 березня. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у відповідь назвав заяву Ердогана «мерзенною фальсифікацією історії».

До «Євробачення» готові

У Києві відбулася зустріч делегацій країн-учасниць конкурсу, делегації ознайомили з організаційною роботою, планом спеціальних подій. Опісля виконавчий директор конкурсу Йон Ола Санд заявив, що Україна повністю готова до проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

І хоча тепло не за горами, завершити сьогоднішній огляд ми хочемо практичними порадами: як оскаржити завищені ціни на комунальні тарифи.

Будьте готові до неcподіванок, але нехай вони завжди будуть приємними!

Ваше Радіо Свобода Daily