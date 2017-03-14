Брехня – фірмовий почерк натхненників блокади Донбасу – Юрій Гримчак

Гості передачі «Ваша Свобода»: Павло Костенко, народний депутат України («Самопоміч»); Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій; Артем Шевченко, директор департаменту комунікацій МВС України.



14 березня народні депутати закликали розслідувати події на станції Кривий Торець на Донеччині, що сталися днем раніше, коли силовики затримали 45 учасників акції з блокування залізничного сполучення з окупованою частиною Донбасу. Як стверджував член ВО «Свобода» Андрій Іллєнко, невдоволення людей на розгін, а така реакція була у Києві, Чернівцях, Луцьку, Вінниці, свідчить, що терпець народу уривається. Прихильники блокади заявили про постраждалих серед затриманих. А в поліції це заперечили і наголосили, що всіх затриманих відпустили. Силовики назвали події «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені. Тим часом із центральної площі Свободи в Харкові активісти зі Львова, Сум, Харкова й інших міст України вирушили на «редут» у Бахмуті Донецької області для підтримки блокувальників.

Олександр Лащенко: Пане Шевченко, яка ситуація на станції Кривий Торець?

Артем Шевченко: Все спокійно. Поліція підтримує громадський порядок і контролює ситуацію. Представники «Укрзалізниці» оглянули тепловоз із вагонами, який був заблокований. Заступник начальника Нацполіції Аброськін повідомив про розкрадання частини вантажу і комплектуючих. Припинене блокування, за фактом якого буде кримінальне провадження.

Це зона проведення АТО, не курортна зона, де діє спеціальний правовий режим, який регулюється штабом АТО. Він ухвалив рішення про посилення режиму несення служби, а також введення тимчасових обмежень. Це було пов’язано зі збільшення терористичних і військових загроз. Підрозділи Нацгвардії і Нацполіції виконують рішення штабу АТО, зокрема щодо посилення контролю над обігом зброї, навіть зареєстрованої. На кожну дію видається спеціальне бойове розпорядження. Ніщо в цій зоні не відбувається просто так з «бухти-барахти».

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– Пане Костенко, яка Ваша оцінка того, що відбувалося, і що зараз відбувається в районі блокади?

Можна було відійти від тих ситуацій шляхом ухвалення закону про окуповані території. Але все робиться, щоб законопроект не був проголосований у Верховній Раді

​Павло Костенко: Це рішення не було ухвалено АТЦ і місцевим начальником поліції. Це рішення узгоджено міністром внутрішніх справ Аваковим і президентом Петром Порошенком. Влада повністю самоусунулася від легітимних юридичних рішень. Можна було відійти від тих ситуацій шляхом ухвалення закону про окуповані території. Але все робиться, щоб законопроект не був проголосований у Верховній Раді двома фракціями – «Народним фронтом» і БПП. Немає бажання визнавати Росію країною-агресором, а ці території окупованими.

З часів Майдану я не пам’ятаю, щоб був у державі такий вибух і злість. Міські і облради останніх 3 роки не засідали вночі. Суспільство розуміє, хто ухвалює рішення. Понад 90 районних і міських рад вже ухвалили рішення про підтримку блокування і про звернення до Верховної Ради, щоб вона ухвалила закон про окуповані території. Якщо влада буде глухоніма і сліпа – у нас буде дуже великий конфлікт. Вся відповідальність лежить повністю на керівниках держави, особисто на Аваковові, президентові.

– Пане Гримчак, яка Ваша оцінка того, що відбувається?

Фракція «Самопоміч» відрізняється відсутністю відповідальності за наслідки свого блокування. Уряд і президент відповідають за все в країні

​Юрій Гримчак: Фракція «Самопоміч» відрізняється відсутністю відповідальності за наслідки свого блокування. Уряд і президент відповідають за все в країні – навіть не обговорюється. Згідно діючої Конституції і законів нашої країни.

Люди погрожують громадянською війною в момент, коли є російська агресія, ультимативно висувають вимоги до Верховної Ради, уряду

Люди погрожують громадянською війною в момент, коли є російська агресія, ультимативно висувають вимоги до Верховної Ради, уряду – можуть вимагати, але ультиматуми висувають трошки в іншому місці. Були хлопці, які захоплювали багато чого на сході – закінчилося це дуже погано.

Є закони України, які передбачають кримінальну відповідальність за блокування, є ст. 39 Конституції – люди мають право мирно збиратися і без зброї. У зоні проведення АТО озброєними повинні бути тільки люди, на яких є знаки Нацгвардії, поліції або ЗСУ.

– Під час понеділкового виступу В’ячеслав Аброськін продемонстрував вилучену нібито у людей у цьому районі зброю. Втім, самих затриманих учора вже відпустили.

Павло Костенко: Якщо стверджували, що у них «незаконна зброя», що вони «порушували закони», то чому вони їх сьогодні відпустили, як свідків?! Тому що не було ніякого порушення.

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Є хоч одна людина, якій розбили голову або пошкодили якісь органи? Не треба чинити супротив співробітникам правоохоронних органів під час затримання. Встав би, пішов – через годину вийшов би

​Юрій Гримчак: Нікому пред’являти підозру, немає у людей достатньо доказів... Є хоч одна людина, якій розбили голову або пошкодили якісь органи? Брехня – це фірмовий почерк сьогодні блокувальників. Не треба чинити супротив співробітникам правоохоронних органів під час затримання. Встав би, пішов – через годину вийшов би.

Діяльність блокувальників призвела до того, що Росія реалізує свій план «віджиму» власності

Діяльність блокувальників призвела до того, що Росія реалізує свій план «віджиму» цієї власності. Вони пробували це робити. В минулому році 45 діб була блокада з боку «ДНР» і «ЛНР» з подачі Російської Федерації з вимогою перереєструвати ці підприємства у «ДНР» і «ЛНР». Україна відмовилася в рамках мінського процесу.

Є посередники у вигляді ахметових, новинських, інших олігархів, які домовилися з нашою владою, увійшли в співпрацю

​Павло Костенко: Якщо ми не контролюємо адміністрацію, суд, прокуратуру на окупованих територіях, ніяких підприємств ми там контролювати не можемо. У нас є посередники у вигляді ахметових, новинських, інших олігархів, які домовилися з нашою владою, увійшли в співпрацю, створили гарні умови, на яких можуть заробляти, і використовують це, як сіру офшорну зону для власного збагачення і контролю над цими територіями. На цих підприємствах ремонтується техніка, яка вбиває наших солдат, виробляється контрафакт (сигарети, алкоголь), який відправляється на нашу територію безконтрольно.

– Пане Костенко, протести не можуть вилитися у дезорганізацію не лише в районі бойових дій, а й по всій Україні через конфлікт навколо блокади? Учасники блокади усвідомлюють цю небезпеку?

Павло Костенко: Влада повинна зрозуміти, що стала такою ж крадійкуватою, як і попередня. Стали такими жадібними, як і попередня влада. На жаль, вони зараз пішли далі. Як і попередня влада, пішли зараз проти власного народу і готові до застосування сили. Знаючи людей, які пройшли війну і їхню принциповість, і люди, які втратили близьких на цій війні, не будуть відступати.

– Пане Гримчак, можливий, якийсь компроміс?

Юрій Гримчак: Спроби були неодноразово сісти і знайти компроміс. Компроміс неможливо знайти з людьми, які висувають ультиматум. Хоча з ними і прем’єр зустрічався, й інші керівники.

Павло Костенко: Компроміс – це законопроект, який лежить у Верховній Раді України.