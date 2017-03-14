Близько двох сотень активістів зібралися 14 березня біля будівлі Одеської облдержадміністрації на підтримку блокади торгівлі з окупованою частиною Донбасу. Мітингувальники вимагали зустрічі з главою ОДА Максимом Степановим. Після того, як він вийшов на зустріч, йому мітингарі передали звернення із вимогою відставки керівника Нацполіції Донецької області В’ячеслава Аброськіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівника Антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова та низки інших посадовців, які, на думку мітингарів, причетні до розгону блокувальників у Кривому Торці на Донеччині. У відповідь Максим Степанов зазначив: «Ми живемо в державі. У правовій державі існує закон. Національна поліція в рамках законодавства здійснювала певні дії. І зараз всі 43 людини, які були затримані – відпущені». Після спілкування з керівником ОДА мітингувальники перекрили одну з вулиць міста на знак підтримки блокади торгівлі з окупованої частиною Донбасу.