Вибори в Нідерландах і їхній вплив на Україну

15 березня в Нідерландах обиратимуть новий парламент. Це одні з виборів в Західній Європі, які цього року можуть визначити майбутню роль ЄС на тлі хвилі націоналістичних та популістських сентиментів, що охопили старий континент. Рідко коли голосування в густонаселених, але невеликих за площею Нідерландах з населенням 17 мільйонів людей, викликає увагу за межами країни, але не цього разу. Битва правоцентристського прем’єра Марка Рютте з лідером популістської «Партії свободи» Гертом Вілдерсом, який закликав до заборони Корану, сфокусували політичну увагу на Нідерландах. Це відбувається на тлі, коли крайні праві демонструють непогані результати в опитуваннях у Франції та Німеччині, де вибори відбудуться пізніше цього року.

Популістські партії в Європі були підбадьорені націоналістичними сентиментами під час двох несподіваних результатів минулого року. Спочатку було рішення Британії залишити ЄС в так званому «Брекзиті», а потім була перемога на виборах в США Дональда Трампа з гаслом «Америка насамперед!». Це поставило питання про те, чи зможе ЄС пережити нинішню хвилю налаштованості проти істеблішменту.

Герт Відлерс хоче «Некзиту» – виходу Нідерландів з Євросоюзу. Прем’єр Марк Рютте виступає за членство країни в ЄС і під час теледебатів цього тижня заявив своєму політичному опоненту: «Ви хочете вивести Нідерланди з Європи. Не робіть цього. Я сподіваюсь, що ви не зможете сформувати уряд». За словами Рютте, через вихід Нідерландів з ЄС буде втрачено півтора мільйона робочих місць і буде, як він сказав, «хаос».

Рютте також виключив співпрацю з Партією свободи в майбутньому уряді.

«Я справді вірю, що існує реальний ризик того, що 16 березня ми прокинемось в цій країні і Герт Вілдерс буде на чолі партії, що здобула найбільше голосів. Це надішле сигнал решті світу. Звичайно, є питання – чи він зможе сформувати уряд? Моя партія, звісно, не буде працювати з ним в новому уряді. Але він все ще зміг би сформувати новий уряд, нову коаліцію», – сказав Рютте.

Герт Вілдерс, зі свого боку, за те, аби Нідерланди залишити ЄС, а країна є одним із засновників Євросоюзу, членом Єврозони і Шенгенської угоди.

«Некзит» є найкращим, що з нами може статися. Ми знову стали б господарями в нашій країні. Ми б знову тримали в руках ключ від наших вхідних дверей. Скільком би людям сподобалась ситуація, якби вони не мали ключів до власних вхідних дверей, щоб вони могли якихось гостей впускати, а яких не впускати до себе?», – сказав Вілдерс.

Запеклий двобій на теледебатах Рютте з Вілдерсом:

Партія Вілдерса лідирувала під час виборчої кампанії в соціологічних опитуваннях, але останнім часом партія Рютте майже зрівнялася в прогнозах, а то й вийшла в лідери з малим відривом.

Певний вплив на це мала суперечка Туреччини з Нідерландами через заборону на в’їзд турецькому міністру закордонних справ та висилки з країни міністра у справах сім’ї Туреччини, які хотіли взяти участь у мітингах за участі голландських турків в Роттердамі перед квітневим референдумом у Туреччині щодо розширення повноважень президента Реджепа Таїпа Ердогана. Поліція в Роттердамі застосувала водомети для розгону турецької демонстрації.

«Ми продовжуємо очікувати, що правоцентристська «Народна партія за свободу і демократію» нинішнього прем’єра Марка Рютте вийде з виборів з найбільшою фракцією в парламенті. Однак, це буде дуже фрагментований політичний ландшафт і жодна з партій навряд чи набере більше 20 відсотків, і чотирьом чи п’ятьом партіям обов’язково доведеться формувати уряд більшості», – каже аналітик Пепійн Бергсен з Economist Intelligence Unit.

«Зсув» у ставленні до ЄС

Марк Рютте під час виборчої кампанії гостро критикував популізм Вілдерса. У Франції (президентські вибори в квітні-травні) лідерка Національного фронту Марін Ле Пен може вийти до фіналу президентських перегонів, а в Німеччині (парламентські вибори у вересні) антиіммігрантська «Альтернатива для Німеччини» набирає популярності.

«Якщо припустити, що антиєвропейський популістський лідер перемагає в Голландії, це може надихнути, без сумніву, популістські рухи, звичайно, у Франції і, ймовірно, трохи менше в Німеччині», – каже експерт Джуді Демпсі з європейського Центру Карнеґі.

Експерт додає, що Вілдерс вже вплинув на голландську політику.

«Вілдерс змістив дискусію і голландці відійшли від їхнього типу такої легкої, радше ліберальної політики, ліберального ставлення і вони перестали бути пасіонарними європейцями. Я думаю, певним чином, Вілдерс посприяв цьому зсуву, але це й так відбувалось і без нього вже протягом якогось часу», –​ каже Демпсі.

Три міфи про голландські вибори: ззовні на вибори дивляться інакше аніж всередині країни –​ POLITICO:

Вибори і Угода про асоціацію Україна-ЄС

Нижня палата парламенту Нідерландів, новий склад якої обиратиметься 15 березня, ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС 23 лютого. Затримка була пов’язана з референдумом, який у квітні минулого року відкинув Угоду, хоча й був консультативним. На ньому 61 відсотків виборців проголосували проти угоди.

А тепер голосування ще має відбутися в Сенаті – верхній палаті парламенту Нідерландів, на яку вибори 15 березня не мають впливу.

Проте було вирішено, що голосування в Сенаті відбудеться після виборів і в верхній палаті «Народна партія за свободу і демократію» Марка Рютте має більшість. Всі очікують на позитивне голосування.

Нідерланди є єдиною країною в ЄС, яка ще не завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

І хоча референдум минулого року був консультативним, однак уряд Нідерландів вирішив провести переговори щодо юридично зобов’язуючого додатку до Угоди про асоціацію на переговорах з іншими 27-ма країнами-членами ЄС.

Цей додаток не змінює тексту Угоди і був ухвалений на саміті ЄС в Брюсселі в грудні минулого року. Він каже, що Угода про асоціацію між між Україною та ЄС не гарантує Києву право на членство в ЄС і не гарантує військової підтримки України чи додаткової фінансової допомоги.

Відтак, парламентські вибори в Нідерландах безпосередньо не впливають на склад Сенату, але їхні результати створять більш або менш сприятливу політичну атмосферу для швидкої і впевненої остаточної ратифікації Угоди або для якоїсь нової затримки цього процесу.