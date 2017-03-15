Вибори у Нідерландах: погляд з України

Київ – За результатами нинішніх парламентських виборів у Нідерландах напружено спостерігають не лише в Євросоюзі, а і в Україні.

І якщо рік тому нідерландський референдум призупинив процес ратифікації Угоди між Україною та ЄС, то результати сьогоднішніх виборів можуть просто розділити Євросоюз, і то не лише по «українському питанню». Адже праві сили, які сподіваються на перемогу у Нідерландах, здатні запустити не лише українофобські, а й євроскептичні процеси в ЄС, зазначають українські експерти.

Українські єврооптимісти переконані, що за будь-яких результатів парламентських виборів Нідерланди підтримають асоціацію України з ЄС. Адже 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів (Друга палата Генеральних штатів) проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нинішня владна коаліція (чи то парламентська більшість) у нинішньому складі може цю більшість втратити за результатами виборів. Верхня (Перша) палата голосуватиме щодо цієї ратифікації після виборів 15 березня, але її склад на цих виборах не зміниться, наголошують експерти.

Для України головне – успішно завершити ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, незалежно від результатів голосування у Нідерландах. Тим більше, що наразі політологи й аналітики не ризикують прогнозувати результати виборів заздалегідь, оскільки виборець може «зламати» прогнози у процесі голосування. Над цим в інтерв’ю для Радіо Свобода міркує редактор видання «Європейська правда» Сергій Сидоренко.

Для нас важливо не так те, хто виграє у Нідерландах, як те, що ці вибори взагалі відбудуться

«Для нас важливо не так те, хто виграє у Нідерландах, як те, що ці вибори взагалі відбудуться. Тобто, для нас на сьогодні важливо просто пройти цей етап. І після того голландські політичні сили, зокрема християн-демократи, будуть готові голосувати за нашу угоду. На сьогодні прогноз є доволі обережно-оптимістичним, і для України головне – завершити її ратифікацію», – зазначив Сидоренко.

Щодо впливу нідерландських виборів на майбутнє Євросоюзу, то тут прогнози аж не такі оптимістичні, зауважує Сидоренко: формувати після виборів нову парламентську коаліцію, імовірно, будуть політики правих, євро-скептичних сил. А це, відтак, може посилити «децентралізацію» Євросоюзу, каже фахівець.

«Одним з переможців на парламентський виборах, як це нині видається, – це «Партія свободи» Вілдерса. Це один з найяскравіших євроскептиків у Нідерландах, один з ключових агітаторів проти української Угоди про асоціацію, і взагалі це людина, яка не бачить майбутнього Нідерландів у складі ЄС. Однак наразі незрозуміло, навіть якщо він обійме перше місце, чи він зможе створити більшість. Тому що найбільш імовірно, що навіть обійнявши перше місце, Вілдерс залишиться у меншості», – каже Сидоренко.

Заступник директора Інституту світової політики Катерина Зарембо у розмові з кореспондентом Радіо Свобода припустила, що оновлений парламент Нідерландів зможе довести до логічного завершення ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Адже у вищому законодавчому органі Нідерландів існує така процедура, як «мовчазне голосування», що дозволяє проводити голосування без попереднього узгодження у профільному комітеті, пояснює експерт.

А якщо цього «мовчазного голосування» не буде, думаю, буде політична угода між партіями, які представлені у парламенті

«Якщо при реєстрації законопроект іде на розгляд до комітету, то його потім будуть голосувати класично: кожен голос буде пораховано. А якщо його комітет не розглядає, то вважається, що цей законопроект просто проходить (голосування – ред.). Знаєте, я спеціально перевіряла, і я не побачила інформації щодо реєстрації законопроекту про угоду. Тобто, якщо він не зареєстрований, то теоретично може бути таке, що він просто буде проголосований. А якщо цього «мовчазного голосування» не буде, думаю, буде політична угода між партіями, які представлені у парламенті», – зазначила Зарембо.

Строкате політичне поле Нідерландів не дає одностайного лідерства правим – експерт

Перемога євроскептиків у Нідерландах не зможе зашкодити ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, вважає правозахисниця, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Ґош. Тим не менше, експерт відзначила, що політичне поле Нідерландів доволі строкате – так, на противагу правим силам у парламентській кампанії 2017 року бере участь партія мігрантів, а також партії, котрі об’єднують людей літнього віку, захисників тварин, інші менші партії, які швидше виглядають клубами за інтересами. У бюлетенях буде близько тридцяти партій, і з них половина може пройти до нідерландського парламенту, каже Гош.

Ратифікація Угоди – це само собою, а у двосторонніх відносинах карти у руках України

«Все залежить від того, яким буде формат парламенту. Дії самої України будуть визначати її долю, а не дії Нідерландів, тому що саме Київ може відкривати дорогу, скажімо, нідерландським інвестиціям. Через те, я думаю, ратифікація Угоди – це само собою, а у двосторонніх відносинах карти у руках України», – наголосила Гош.

Українські ж європесимісти погоджуються з твердженнями західних інтелектуалів та аналітиків щодо впливу Росії на цьогорічні вибори у Нідерландах, Франції та Німеччині. Як зазначали учасники слухань у Конгресі США 9 березня, Росії прагне розділити союзників у ЄС і НАТО і робитиме це шляхом підтримки на виборах у країнах Європейського союзу кандидатів-євроскептиків. Відповідь Євросоюзу не забарилась: ЄС виділяє 800 тисяч євро для протидії впливу Росії на цьогорічні вибори у державах Євросоюзу.