Скандал із силовиками у Верховній Раді: версії сторін

​Розпочавши ранкове засідання, Верховна Рада не пропрацювала й десяти хвилин. Депутат від «Народного фронту» Юрій Береза попросив віце-спікера Оксану Сироїд дозволити виступити з трибуни правоохоронцям і бійцям Нацгвардії, які постраждали в сутичці на блокпосту біля Слов'янська на Донеччині 14 березня. Проте Сироїд відмовила і закрила ранкове засідання. Силовики озвучили свою версію подій, а депутат Володимир Парасюк розповів Радіо Свобода свою.

«Народний депутат, прикриваючись своїм мандатом і посвідченням, дозволив собі бити працівників поліції. Я не знаю, коли ми повинні далі падати, і на яке дно, – сказав депутат Юрій Береза, маючи на увазі свого колегу Володимира Парасюка. – Тому я прошу, пані головуюча, допустити до зали і дати право на виступ бійцям Національної гвардії і представникам поліції».

Головуюча віце-спікер Оксана Сироїд оголосила ранкове засідання закритим та вийшла з зали. На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що діяла відповідно до регламенту, що дозволяє лише депутатам бути присутніми на пленарному засіданні.

Версія правоохоронців

Представники поліції залишались біля трибуни, аж поки депутатам не вдалось увімкнути мікрофони. Слово взяв Юрій Голубан, полковник Національної поліції, командир роти спецпризначення ГУНП Донецької області. За його словами, близько 19:00 14 березня до блокпосту під’їхала колона із 13 машин, яку очолював Володимир Парасюк.

Начальник поліції Слов’янська вийшов до нього з вимогою пройти огляд та контроль, відповідно до інструкцій АТО, каже Голубан. Сутичка загострилась, коли Парасюк віддав наказ штурмувати правоохоронців, говорить полковник.

«Попередили: не підходьте. Пересмикнули затвор. Оскільки вони наблизились впритул – попереджувальний вогонь вести не мали змоги. Від рикошету могли постраждати і ми, а в повітря вже не могли підняти. Я дав команду відсунути автомати в бік. Після цього з іншого боку почали масово використовувати газові балончики. Три співробітника моїх зараз із дуже складними ураженнями очей і обличчя у Слов’янську», – говорить Голубан.

За словами полковника Національної поліції, дехто з однодумців Парасюка схопився за зброю та намагався вилучити автомати у правоохоронців. У цей час у бік поліції лунали матюки та погрози, говорить Голубан.

«Причин для застосування вогнепальної зброї, згідно з 46 статтею закону «Про Національну поліцію», ми мали вдосталь. Просто якби ми це зробили, я розумію, що була би велика біда», – каже Голубан.

Версія Володимира Парасюка

Та Володимир Парасюк має інший погляд на ситуацію. В інтерв’ю Радіо Свобода він розповів, що колона спокійно погодилась на перевірку документів. І вже коли автівки вирушили в бік наступного блокпосту, представники поліції перекрили дорогу та навели зброю на активістів, каже депутат.

«Потім решта підрозділу, який був із боку поліції, вони всі почали заряджати свою вогнепальну зброю, почали застосовувати сльозогінний газ проти мене та побратимів. Але у цьому протистоянні ми дотиснули і прорвались через блокпост», – говорить Парасюк.

Частина його однодумців, а згодом і сам Парасюк, поїхали об’їзними шляхами, щоби потрапити до Бахмута в об’їзд блокпостів. На одному з перехресть їх зупинили правоохоронці, розповідає депутат. Правоохоронці «поводились по-хамськи», каже Парасюк, і заблокували його авто.

«Було застосовано вогнепальну зброю, і це не була стрілянина в повітря. А над головами і в землю. Тобто кулі рикошетили і летіли в сторону як у мою, так і бік людей, із якими я приїхав», – говорить Парасюк.

Та колеги-депутати аргументів Парасюка не почули, адже його не було 15 березня на засіданні. Думки депутатів розділились щодо інциденту та стосовно блокування роботи Верховної Ради загалом.

Думки депутатів про інцидент

На думку Олексія Гончаренка, депутата від «Блоку Петра Порошенка», Володимир Парасюк «паразитує на своєму посвідченні через безкарність».

«Я думаю, що правоохоронні органи мають виносити подання на зняття з нього депутатської недоторканності. Я не кажу, що треба його заарештовувати, ні. Але треба її зняти, щоб він розумів, що несе відповідальність за свої дії», – сказав Гончаренко в коментарі Радіо Свобода.

Натомість колега Гончаренка по фракції Сергій Лещенко обурений, у який спосіб завели правоохоронців до Верховної Ради, щоби ті озвучили свою версію подій. Це надзвичайно небезпечний прецедент, коли у розріз регламенту виступають люди, яких не запрошував парламент, щодо яких немає рішення спікера чи головуючого віце-спікера, вважає Лещенко.

«У майбутньому це спрацює проти тих, хто це ініціював. Якщо одним військовим дозволили виступати, то де гарантія що завтра якась політична сила. Яка має вплив на якісь озброєні батальйони, не заведе в парламент своїх військових, які теж захочуть висловити свою точку зору про події в країні. А при тому вони можуть ще бути озброєними. Таким чином ми відкриваємо фактично ворота для встановлення військової диктатури в країні», – сказав Лещенко в коментарі Радіо Свобода.

Регламент і суспільна важливість

Заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук у коментарі Радіо Свобода розповів, що разом із однодумцями встиг зібрати після інциденту під Слов’янськом 150 підписів депутатів – обов’язкова регламентна умова для проведення у сесійну залу сторонніх осіб.

«Повинна бути доба для того, щоби пройшли відповідні дозволи. Але, враховуючи негативні інформаційні ситуації, які зараз відбуваються в країні, ми зібрали 150 підписів і надали можливість висловитись, не чекаючи на бюрократичні погодження. Всі погодження ми зробили з керівництвом, безпосередньо показавши підписи і заяви, вони знаходяться у керівництва», – говорить Тетерук.

Терерук із однопартійцями не лише підтримують думку, що Генеральна прокуратура має винести подання про позбавлення Парасюка недоторканності, а й планують ініціювати відставку Оксани Сироїд із посади віце-спікера. Цю ініціативу пообіцяли також підтримати у фракції «Блоку Петра Порошенка» у разі ухвалення такого рішення в регламентному комітеті.

«Це право будь-якого депутата, тим більше депутатської фракції. Нехай вирішує парламентська зала», – сказала Сироїд, коментуючи його заяву.

Вона просить Службу безпеки й Генеральну прокуратуру України розслідувати незаконне, за її словами, перебування поліцейських у залі засідань парламенту і їхній виступ із трибуни.

Регламентний комітет запланував на 15:00 засідання щодо інциденту в Раді. Його члени попросили апарат Ради пояснити появу силовиків у сесійній залі. У комітеті також припустили, що головуюча Оксана Сироїд могла зловживати службовим становищем, закриваючи засідання.



На думку експерта Інституту політичної освіти Олександра Солонтая, парламент «діяв у межах логіки, а не права». Адже за бажання депутати-ініціатори могли винести виступ правоохоронців окремим питанням на голосування, включивши його у порядок денний.

«І тоді це виглядало би логічно, правильно і взагалі бездоганно. Але переслідуючи мету швидкої політичної доцільності, вони спровокували, насправді, зайві розмови», – сказав Солонтай у коментарі Радіо Свобода.

А голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін на своїй сторінці у Facebook написав, що «такого собі навіть регіонали не дозволяли».

Що передувало цій ситуації

Раніше 15 березня поліція відкрила кримінальне провадження у зв’язку з інцидентом, який стався на Донеччині ввечері 14 березня.

«Щодо вчорашнього інциденту, нападу на поліцейських під керівництвом народного депутата України, слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», – повідомив начальник поліції області В'ячеслав Аброськін.

Він додав, що, за словами правоохоронців, які на блокпосту спілкувалися з депутатом, їм «погрожували вирізати сім’ї співробітників поліції, які перебували на блокпосту», ображали і принижували поліцейських, називаючи «донецькими сепаратистами». Про це йдеться і в офіційному повідомленні на сайті поліції Донеччини.

Позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк заявив уночі 15 березня, що під час інциденту неподалік Слов’янська постраждали його родичі. Він також вказав, що семеро його «побратимів» перебувають у Слов’янському райвідділку поліції. Депутат навів відеокадри, на яких, на його думку, можна «побачити, хто почав провокувати і затіяв сутичку».

Речниця поліції Донецької області Наталія Шиман повідомила, що внаслідок інциденту семеро співробітників поліції зазнали травм. Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін заявив, що у вівторок увечері колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпосту в Слов’янську відмовилася проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині. Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

15 березня Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України. Також Кабмінові доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходів щодо їх мінімізації.