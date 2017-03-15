Голова Європейської ради Дональд Туск назвав коментарі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який назвав владу Нідерландів «фашистами», такими, що «повністю відірвані від реальності». Ердоган зробив ці коментарі після того, як влада Нідерландів видворила турецького міністра у справах сім’ї Фатму Бетюль Саян Каю і не дозволила сісти на території країни літаку з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Обидва міністри планували виступити на мітингах 12 березня на підтримку референдуму в Туреччині, запланованому на наступний місяць, що має на меті збільшити владу президента Реджепа Таїпа Ердогана. (Відео Reuters)