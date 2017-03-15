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Меньше недели в статусе «гражданина» «ДНР». Никиту Джигурду лишили «гражданства» группировки через 5 дней, после выдачи «паспорта» группировкой «ДНР», которая в Украине признана террористической. Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко назвал выдачу «паспорта» Джигурде ошибкой. В свою очередь скандальный артист говорит, что «гражданства» его лишили из-за выступления за «Новороссию» в составе Украины.

«По «решению» «главы» «Донецкой народной республики», с сегодняшнего дня Вы – «гражданин» «Донецкой народной республики». Распишитесь о получении «паспорта», – так вручали «паспорт» группировки «ДНР» Никите Джигурде 9 марта. Сепаратистские СМИ подали эту новость как масштабное событие. Сам же Джигурда сказал, что горд фактом получения «гражданства».

«Я горд тем, что стал «гражданином» «Донецкой народной республики». В чем виноваты дети и старики, в чем виноват Донбасс? Слава Донбассу и слава пацанам, которые полегли. Слава тем, кто имеет честь держать удары и не отвечать подобной мерзости. Я не боюсь смерти, её нет», – заявил Джигурда.

Но носить «паспорт» группировки «ДНР» Джигурде пришлось не долго, уже 14 марта главарь группировки Александр Захарченко лишил шоумена «гражданства». Сказал, что произошла ошибка.

«Я подписал «указ» о лишении «гражданства» Никиты Джигурды. Произошел ряд технических ошибок. Но, вы знаете, смелость мужчины и смелость власти – эти ошибки признавать. Ошибка была, в ошибке будем разбираться. Я прошу прощения у жителей России и жителей «республики» за ту досадную случайность, которая произошла. «Указ» подписан, Джигурда – не «гражданин» «республики».

После «решения» о лишении «гражданства» «ДНР» Никита Джигурда опубликовал у себя на страничке «ВКонтакте» пост о том, что «гражданство» он получил с помощью магии. Таким образом, хотел воплотить идею «Новороссии» в составе Украины.

«Будучи «гражданином Украины» и не отказываясь от него, я применил магию и получил «паспорт» «ДНР», чтобы изнутри спасти простых людей от истребления, агитируя их за «ДН.РУ» – «Новороссию» в составе Украины. За эту позицию, которую я стал высказывать сразу после получения «паспорта» «ДНР», меня и лишили «гражданства» «Донецкой народной республики». Руководство «ДНР» само подставило себя под бумеранг отрицательной кармы», – написал Джигурда.

Такие решения с выдачей и отбором «паспорта» иначе как цирком назвать нельзя, говорит луганский блогер Алексей Фалин.

«Я считаю, что это был показательный цирк. Сначала выдали, потом забрали. Очень смешно выходит. До этого инцидента Джигурду считали немножко сумасшедшим, и этот случай даже подтвердил, что террористы не смогли его воспринять», – говорит Фалин.

Скорее всего, это была просто попытка пиара, считает блогер. Также как и заявления Джигурды о том, что он хочет поехать на «Евровидение» от «ДНР».

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)