(Друкуємо мовою оригіналу)

Очереди за 2 часа до открытия, более пяти десятков людей в день вот уже три недели, давка и даже драки – таковы реалии отделений «миграционной службы» боевиков в Макеевке. Здесь, как и в других неподконтрольных городах, создан ажиотаж вокруг получения «паспортов» группировки «ДНР». Как много людей готовы платить за сепаратистский «паспорт» и стоять в очередях часами – в материале из личных впечатлений донецкого блогера Станислава Васина.

Вот уже третью неделю в макеевской «миграционной службе» «ДНР» можно увидеть одну и ту же картину: более четырёх десятков людей, которые стоят у закрытых дверей с 6 утра. Рабочий день в этой «структуре» начинается с восьми. Но люди собираются за 2 часа до открытия. Не так давно – ещё на прошлой неделе – очередь выстраивалась, начиная с 5 утра. Но после того, как некоторые из макеевчан были задержаны «комендатурой» из-за нарушения «комендантского часа», время прихода немного сдвинулось. Причина всему этому одна – «паспорта» группировки «ДНР», которые пытаются получить все эти массы людей после признания «документов» Россией.

По 40-50 человек каждый день выстраиваются не за самими «паспортами». В отличие от той же оккупированной Горловки, где процесс выдачи сепаратистских «документов» уже успел превратиться в бизнес, в Макеевке с этим более строго. Все эти люди стоят всего за двумя «бумагами» – это «форма согласия» на проверку личных данных со стороны «МВД» и «МГБ» и «квитанция» с реквизитами на оплату. «Паспорт» образца группировки «ДНР» обходится в 260 рублей или 100 гривен. В следующий кабинет очередь состоит уже из 5-7 человек – это счастливцы, которые получили «квитанцию» с «бланком», а также время, на которое им назначили пройти следующий этап.

Этот этап наблюдал сегодня и я, когда пришёл со знакомым в местный «паспортный стол». Чтобы пробраться сквозь толпу озлобленных людей и боевиков (а их также немало в числе желающих обзавестись «паспортом»), нужно двигаться буквально вдоль стенки. Прибывающим к открытию кабинета даже не сообщают, кто крайний, так как в восемь занимать очередь нет уже никакого смысла. Приходить нужно к шести. После того, как вы заполнили «формуляр», где указали свои личные данные, а также данные своих родителей, вас фотографируют, вносят в «базу данных» и говорят, что «паспорт» – ввиду огромного числа «заказов» – вы получите не ранее, чем через 2 месяца.

Примечательно, что человек, который сдавал в этот день «документы», рассказал, что в кабинете с ним находился мужчина, «паспорт» которого уже был готов. Но его вывели оттуда «полицейские» и сказали, что «документ» он не получит, пока его не допросят. В чём именно состояла проблема – сложно сказать, но с момента подачи «заявки» начинается долгая процедура проверки по всем канонам тоталитарной системы.

Сначала вас проверяет местное районное отделение «полиции» группировки «ДНР». Материалы мужчин призывного возраста проходят через «военную комендатуру». После чего, если нет судимостей и проблем с законом, наступает финальная часть проверки – в «МГБ» «ДНР» в Донецке. Лишь там выдают финальное заключение, достоин ли человек стать «гражданином» «ДНР». При нас в коридоре молодой парень пытался договориться с сотрудником «паспортного стола», чтобы получить «паспорт» быстрее. На что ему строго ответили, что все решения всё равно идут через Донецк, и ничем помочь ему здесь не смогут.

Общее число заявок в пиковые недели составляет до 700 на «отделение». До признания «документов» группировки «ДНР» Россией число «заявок» было меньше, по оценкам местных жителей, в сто раз.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)