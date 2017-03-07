«Сбербанк Росії» заявляє про обслуговування клієнтів з «документами» «ДНР» і «ЛНР»

«Сбербанк Росії» заявляє, що почав обслуговувати в своїх відділеннях клієнтів, що надають «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР».

«На сьогоднішній день Сбербанк готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами ДНР і ЛНР, у всіх філіях банку», – сказали в прес-службі фінансової установи.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Києву. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів на Донбасі.Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, майже 10 тисяч людей загинули від початку конфлікту на Донбасі, від квітня 2014 року.