Угруповання «ЛНР»-«ДНР» хочуть потрапити на українське виробництво вибухівки

В Луганську і Донецьку збираються надавати «гуманітарну допомогу» жителям підконтрольних уряду України районів Донбасу. Під нею розуміють медичні послуги, освіту та інші, якими закликають скористатися людей зі звільнених територій.

Початок так званої «Гуманітарної програми з воз’єднання народу Донбасу» ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР», які визнані в Україні терористичними, Ігор Плотницький та Олександр Захарченко проголосили на спільній прес-конференції ще 17 лютого.

Люди справді їдуть лікуватись на непідконтрольні території, є й студенти з вільних територій у місцевих «вишах». Проте «гуманітарною допомогою» це назвати важко. Бо обладнання, на якому лікують пацієнтів, матеріальна база «університетів» – це майно, що належить державі Україна та українським органам місцевого самоврядування, яке захопили угруповання «ЛНР» і «ДНР», що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Росії.

Тому тут радше слід говорити не про тих, хто їде скористатись послугами зі звільнених територій, а про мільйони переселенців, які цими послугами скористатися не можуть.

Та найцікавіше, що під маркою «гуманітарної допомоги» угруповання «ЛНР»-«ДНР» хочуть отримати ще й доступ до небезпечних хімічних виробництв на підконтрольній уряду території. Де зокрема виробляють і вибухові речовини.

Закликають лікуватись та вчитись

«Донецькі лікарні обладнані сучасним устаткуванням, якого не знайдеш зараз на підконтрольній уряду території області. Так, звідти поїхало, наприклад, до Києва, чимало лікарів, але ж і залишилось багато спеціалістів. Скажімо, я їжджу до свого лікаря у Центрі охорони материнства та дитинства – колись обласний, а тепер «республіканський». Їдуть туди на пологи дівчата, особливо зі складнощами під час вагітності», – розповідає жителька українського Вугледара Марина.

Їх не лякають навіть майбутні проблеми з оформленням свідоцтва про народження державного зразка – бо життя дитини дорожче. Інші по «жіночих хворобах» не бажають міняти знайомого лікаря, якому довіряють. Отже люди з підконтрольних уряду районів Донецької області їдуть на лікування.

В Луганській області ситуація схожа. Їдуть зі складними випадками до Перинатального центру в обласній («республіканській» нині) лікарні, а також до онкологічного диспансеру, до якого кілька років перед війною обласна держадміністрація закупила обладнання на мільйони доларів.

«Так, вчаться студенти зі Сватового, з Марковки. Серед них є ті, хто поступив до початку війни, але були абітурієнти звідти у 2015 та 2016 роках. Я думаю, тепер, коли Росія визнала видані в «ЛНР» документи, охочих стане більше», – говорить Світлана, викладачка «Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (цей виш був евакуйований, але в його клону, який лишився у Луганську з частиною викладацького штату, навіть назву не стали міняти на «республіканську»).

Чи не опиняться пацієнти «у підвалі»?

Тобто Плотницький з Захарченком не брехали, коли на спільній прес-конференції 17 лютого казали про пацієнтів і студентів зі звільнених територій. Тоді вони оголосили це «гуманітарною допомогою» жителям «тимчасово окупованих Україною територій республік». І публічно підписали так звану «Гуманітарну програму з возз’єднання народу Донбасу».

Крім освітніх та медичних послуг, ватажки «ЛНР-ДНР» кличуть «співвітчизників» об’єднуватись навколо цінностей.

«Ми запрошуємо всіх наших жителів: у вас немає свят 23 лютого, у вас немає свята 9 травня – приїжджайте до нас. Ви зможете разом з нами відсвяткувати ті давні свята, які історично склалися на нашій території, на нашій землі, в «русском мире», які ви разом з нами святкували все своє життя», – запросив Плотницький.

Двері на вхід відчинені, але з виходом все може бути складніше. Бо «співвітчизників» перевірятимуть на лояльність до угруповань, і в разі виникнення підозри наслідки можуть бути невеселими.

Ватажок «ЛНР» Плотницький навіть наголосив, що «на території «ЛНР», «ДНР» завжди був забезпечений правопорядок, і ніхто з того боку ніколи не утискався». Але його «колега» з Донецька Захарченко пояснив: «Ні для кого не є секретом, що до нас, на жаль, дуже часто потрапляють люди, які не повністю поділяють наші ідеали. А в деяких випадках – і прямі наші вороги. І вибухівка провозиться, і певні види боєприпасів».

З огляду на намагання «ЛНР-ДНР» створити Україні імідж «терористичної держави», перспектива опинитися замість «вишу» чи лікарні у катівні «міністерства держбезпеки» – реальність.

«Екологічна безпека» й вибухівка

Сьогодні в обох угрупованнях запущені сайти з названою «гуманітарною програмою», переліком послуг, за якими можуть звернутися жителі звільнених територій у Луганську й Донецьку. Там є перелік необхідних документів, адреси закладів тощо.

Очевидна ціль – довести, що угруповання ніби є справжніми державними утвореннями, які піклуються про людей. Щоб це виглядало контрастно на тлі української влади, яка буцімто «нищить народ Донбасу» шляхом блокади, обстрілів та «терактів». Та пропаганда – не єдине завдання цієї «гуманітарної програми».

Звертає на себе увагу розділ «Екологічна безпека». Ватажки угруповань кажуть, що вони бачать загрозу екології регіону у роботі низки підприємств. У спільній заяві 17 лютого Плотницький із Захарченком написали: «Ми наполягаємо на можливості інспектування силами «МНС» «ДНР» і «ЛНР» і нашими гуманітарними організаціями водовідливних комплексів діючих і закритих шахт, Попаснянського водоканалу, Лисичанського нафтопереробного заводу, підприємств «Зоря» (Рубіжне) та «Азот» (Сєверодонецьк), КП «Вода Донбасу», фільтрувальних станцій, складів із хлором, Авдіївського коксохімічного заводу, «Азовсталь», Костянтинівського державного хімічного заводу, Дзержинського фенольного заводу».

І ось на «ЛНРівському» сайті «гумпрограми» ми вже можемо прочитати, як це планують втілювати (на «ДНРівському» відповідний розділ наразі порожній). Міжнародна організація, яку планують залучити – це Червоний Хрест. А «гуманітарною організацією» з «ЛНР» виявився «Луганський економічний союз» (він називається «громадською організацією», але насправді виконує функцію «партії» та має «фракцію» у так званому «парламенті» угруповання «ЛНР», одну з двох існуючих). Сайтом «ЛЕС» зазначена сторінка у соцмережі «Вконтакте».

Перший же об’єкт у переліку – рубіжанський завод «Зоря», один із найбільших виробників промислових вибухових речовин: амоніт, тол, грамоніт…

Навряд чи українська сторона погодиться допустити подібну «інспекцію» на режимне виробництво. Бо це неодмінно буде використано у розвідувальних цілях, а, можливо, і в диверсійних. І так – з кожним об’єктом і підприємством.

Тому варто готуватись до чергової пропагандистської атаки на тему «Україна зриває програму гуманітарної допомоги й екологічної безпеки» з боку угруповань «ДНР»-«ЛНР».

Олександр Бєлокобильський – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода