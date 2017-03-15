Вторгнення в Україну й анексію Криму в Росії назвали фальшивими новинами Заходу (огляд дезінформації)

У російських ЗМІ пишуть, що твердження про анексію Криму і вторгнення на територію України – це фейкові новини Заходу. Про це та інше – в огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Сфабриковані новини à la russe

Останнім часом прокремлівські ЗМІ включилися в дискусію про сфабриковані новини, примудрившись знайти такий ракурс, із якого можна критикувати країни Заходу і представляти Росію в позитивному світлі, пишуть у свіжому огляді дезінформації.

«Англійська служба агентства Sputnik повідомила, що ЄС поширює сфабриковані новини про Росію серед своїх громадян і тепер має намір поширювати їх і серед росіян. Як приклад подібних інформаційних вкидань наводяться «анексія Криму» і «російське вторгнення в Україну». Але проблема тут тільки в одному: так уже вийшло, що і незаконна анексія Криму Росією, і військове вторгнення в Україну – це все мало місце (підтвердження ви знайдете в таблиці)», – наголошують у матеріалі.

Тему фальшивих новин обговорювали у російському ток-шоу Володимира Соловйова. Ведучий тішився з приводу того, що Захід намагався вчити Росію базовим стандартам журналістики, а «зараз називає свої ЗМІ «брехливою пресою»». Декілька днів по тому на телеканалі «РЕН-ТВ» ведучий заявив, що «багато експертів» відзначають небувалу популярність росіян за кордоном, а найпопулярнішим росіянином є Володимир Путін. Однак автори звіту знайшли результати опитування громадської думки, що свідчить про зворотне.

Ненависть і брехня – «новини» про Україну

Як відзначають експерти робочої групи з боротьби з пропагандою, коли збільшується число зіткнень на Донбасі, кампанія з дезінформації, спрямована проти України, залишається головною темою у прокремлівських ЗМІ, а формулювання й далі дуже жорсткі. Звичну дезінформацію про те, що Україна є нацистською державою, яку нібито контролюють «ті ж люди», які співпрацювали з нацистською Німеччиною (або їхні нащадки), супроводжували заклики до «звільнення України від нацистів», що повинна буде робити Росія. Часто повторювана дезінформація про те, що Україна проводить геноцид щодо російськомовного населення на Донбасі, супроводжувалася закликами до анексії всієї України.

«З інших ЗМІ ми дізналися, що, виявляється, «Захід має намір очистити територію України від корінного населення». На думку офіційного телеканалу Міністерства оборони Росії, ця зачистка необхідна для того, щоб звільнити простір для біженців із Європи», – пишуть у звіті.

Назвали й інші приклади дезінформації: «Українські діти роблять гармати для своїх батьків (заява ґрунтується на фото, зробленому сім років тому в російському, до речі, дитячому садку); а також, що релігійне свято буде ліквідовано, хоча ніяких доказів цього представлено не було.

«У зв'язку з цим не повинна, мабуть, викликати подив і зроблена в шоу Соловйова заява, що Росія і НАТО ділять Україну останні 300-400 років. Само собою зрозуміло, це не відповідає дійсності», – наголошують в огляді.

Нова версія вкидання «Аварія на хімзаводі»

У вересні 2014 року в інформаційний простір США була вкинута інформаційна «качка» про аварію на хімічному заводі. Як характеризують її експерти, ця витончена операція з дезінформації, яка велася головним чином у соцмережах, була спланована й здійснена фабрикою тролів у Санкт-Петербурзі. У рамках тієї кампанії також використовувалися підставні новинні сайти, які «підтверджували», що це трапилося, йдеться в огляді.

«Такий самий прийом був використаний наприкінці лютого. Був створений підставний сайт бельгійської газети Le Soir, на якому була опублікована інформація, що Саудівська Аравія фінансує виборчу кампанію Еммануеля Макрона, оскільки він є кращим для них кандидатом на президентських виборах у Франції», – зазначають в огляді. На справжньому ж сайті газети Le Soir було опубліковано спростування: нічого подібного газета не публікувала. Ще одна атака на пана Макрона, подібна до попередніх, підтверджує, що він є однією з головних мішеней прокремлівської кампанії з дезінформації, що наразі відбувається у Європі.

Щотижня аналітична робоча група публікує «Огляд дезінформації», в якому відображає прокремлівську дезінформацію, і веде акаунти, присвячені дезінформації, в «Твіттері» (@EUvsDisinfo) і «Фейсбуці» (EUvsDisinformation). Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС Федерікою Могеріні в 2015 році у відповідь на запит глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».