ВМС ЗСУ: повідомлення про обстріл угруповання «ДНР» з боку моря є фейком

Цими днями російські ЗМІ та сайти писали, що Військово-морські сили України обстріляли позиції угруповання «ДНР» з акваторії Азовського моря. У прес-центрі ВМС ЗСУ назвали це «чистісінької води» фейком.

Четвертого березня про начебто обстріл позицій угруповання «ДНР» з боку української сторони в Азовському морі повідомив сайт «Политнавигатор» із посиланням на головного редактора газети «Донецкий кряж» Марину Харькову.

«Мотоботи, що швартуються у Маріуполі, вийшли в море о 6-й годині ранку 4 березня. Однак на цей раз курсуванням уздовж берега, контрольованого підрозділами «армії ДНР», мотоботи не обмежилися. Віддалившись від берегової лінії на відстань близько кілометра, команди мотоботів відкрили по підрозділах армії республік вогонь із встановлених на бортах катерів дрібнокаліберних гармат і великокаліберних кулеметів», – йдеться у повідомленні.

6 і 7 березня інші російські сайти та ЗМІ повідомили про знов таки начебто обстріл позицій угруповання «ДНР» з боку українських військових зі сторони Азовського моря.

«Українські військові катери відкрили вогонь із дрібнокаліберних гармат і великокаліберних кулеметів по позиціях «ДНР». В результаті цього грубого порушення режиму припинення вогню військовослужбовці «ДНР» були змушені відкрити вогонь у відповідь, після чого обидва катери спішно пішли в сторону Маріуполя». На цей раз про це заявив Едуард Басурін, речник угрупованні «ДНР», що визнане в Україні терористичним. При цьому зміст повідомлення про обстріл не сильно відрізнявся, від того, що раніше стверджувала Марина Харькова.

ВМС ЗС України: «обстріл» позицій угруповання «ДНР» із моря – фейк

У Командуванні Військово-морських сил Збройних сил України ці повідомлення назвали «чистісінької води» фейком. «Автори опусу, очевидно, не особливо переймаються тим, що бронекатери українських ВМС, про які йдеться, базуються в зовсім іншому місті», – прокоментували у прес-центрі МВС ЗС України для Радіо Свобода.

Як додали в командуванні українського флоту, може і не варто було б реагувати на відверту брехню і нісенітницю, водночас, як вважають тут, читачі мають знати, що пропагандисти сусідньої держави очевидно саме таким чином прагнуть виправдати піратське захоплення у 2014 році і неповернення українських бойових кораблів, катерів і суден.

«Пам’ятаєте, чим російська сторона тоді пояснювала призупинення в односторонньому порядку процесу розблокування і виведення кораблів і суден із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до портів материкової України? Тим, що озброєння і військова техніка можуть бути застосовані українськими Збройними силами «проти власного народу». Як тоді, так і зараз важко зрозуміти логіку подібних заяв, бо як можуть бути використані кораблі (а самі їх, кораблів, найбільше заблоковано у Севастополі і пункті базування «Донузлав») у мілководному Азовському морі, незрозуміло. Натомість, як бачимо, російські спецпропагандисти з неймовірною легкістю «перекинули» українські бронекатери в Азовське море», – зазначили в ВМС України.

У коментарі також додали, що це не перший фейк про українські ВМС на Азовському морі»: «Раніше з Росії прилітали «качки» про начебто вибух в районі міста Маріуполя українського військового катера; про матросів, які, начебто, отруїлися недоброякісними алкогольними напоями та інші. І усі вони були відвертою маячнею».