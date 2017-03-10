Черговий фейк: Європа звинувачує Україну у підвищенні радіоактивного фону

Російське агентство «РИА Новости» та інші російські й проросійські видання у лютому повідомляли, начебто Україну звинувачують у викиді радіації. Це твердження підкріпили нібито цитатою з норвезького видання The Independent Barents Observer. Однак тамтешні журналісти кажуть, що не писали про Україну.

У лютому видання «РИА Новости» опублікувало статтю про загадковий спалах радіації в Європі. У матеріалі тоді писали, що, згідно з європейськими ЗМІ, дослідницька лабораторія «Сванховд» зафіксувала в атмосфері сліди йоду-131 невідомого походження на значних просторах Європи. У матеріалі також йдеться про те, що найвищі показники рівня ізотопу зафіксовані на півночі і сході Європи, однак причину викиду в атмосферу ізотопу йоду-131 ніхто з’ясувати не зміг.

«При цьому експерти не виключають, – пише російське агентство, – що заражена хмара могла прийти з України. Припускають, що його причиною могла бути аварія на одній з українських АЕС, які запущені на повну потужність через введення урядом України надзвичайного стану в енергетиці. Так, раніше повідомлялося, що третій енергоблок Рівненської АЕС був зупинений через порушення роботи реактора. 19 січня 2017 року в аварійному режимі був відключений третій енергоблок Південноукраїнської АЕС».

«РИА Новости» наводить начебто цитату з видання The Independent Barents Observer: «Відомо, що на українських атомних енергостанціях існують серйозні проблеми з централізованим управлінням і виконанням норм і стандартів роботи».

У Норвегії кажуть, що росіяни ввели в оману

9 березня редакція The Independent Barents Observer повідомила, що представлена цитата у «РИА Новости» й інших російських ЗМІ про Україну фальшива і нічого такого в матеріалі не було. Редакція видання наголосила: про Україну в матеріалі взагалі не згадувалось.

«РИА Новости» не наводить ніяких свідчень на користь того, що радіоактивний йод іде з України, – написали в The Independent Barents Observer. – В інших європейських ЗМІ не було повідомлень, що джерело з України».

У лютому це норвезьке видання справді писало про незначні концентрації радіоактивного йоду-131, зафіксовані в атмосфері по всій Європі. Першими відзначили наявність ізотопу в Норвегії в долині річки Паз, незабаром після цього його знайшли в Фінляндії, а пізніше – у Польщі, Німеччині, Чехії, Франції та Іспанії. Про це повідомляли у ЗМІ Європи, Близького Сходу і Росії.

Фальшиву цитату використали й інші російські і проросійські видання.

Також вона з’явилась і в статті видання «КП в Украине». Однак у тому ж матеріалі подали і відповідь Державної інспекції ядерного регулювання України про те, що в країні на атомних електростанціях не було таких ЧП, які могли описаний викид спричинити. А також повідомили і про іншу можливу версію: радіоактивний ізотоп міг утворитися в результаті виробництва на заводах медичних препаратів.