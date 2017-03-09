Нові фейки ЗМІ Росії: Порошенко «проігнорував жінок», а головні героїні 8 березня в Україні – це повії

Російський канал «Россия-1» випустив сюжет про те, як цьогоріч пройшло 8 березня в Україні. Так, за версією цього каналу, президент України Петро Порошенко привітав зі святом лише жінок-військових, що є неправдою. А феміністичний марш, що відбувся у цей день, показали як «боротьбу за права ЛГБТ-меншин та права на одностатеве кохання», а також протест повій.

Російський канал «Россия-1» випустив сюжет про 8 березня в Україні, в якому спотворили інформацію і факти.

Спочатку ведучий повідомив, що привітань із 8-м березня від президента України дочекалися тільки ті жінки країни, які служать в армії, всіх інших президент начебто проігнорував. У сюжеті показали шматок відео, де Петро Порошенко каже: «Я твердо впевнений, що з такими жінками наше найкраще в світі військо точно переможе, з такими жінками, я не маю жодного сумніву, перемога над ворогом, окупантом, який вторгся на нашу землю, буде точно невідворотною».

Це є лише частиною привітання президента України. Насправді він привітав усіх, про що свідчить відео на його сторінці у Facebook.

«Вітаю жінок вчителів, вітаю жінок лікарів, вітаю жінок митців, вітаю жінок вчених. Вітаю всіх-всіх українських жінок і наголошую: ми дуже любимо вас».

Окрім того, напередодні 8 березня він зустрівся з жінками-військовослужбовцями та волонтерами, представницями мистецтва і культури, видатними лікарями, вчителями і вченими. І під час зустрічі вручив державні нагороди та відзнаки.

Низка інших російських ЗМІ і сайтів також поширила «новину», начебто президент України Петро Порошенко привітав із 8-м березня тільки жінок-військових, або ж тільки жінок «у формі». Про це повідомили: «Информационное агентство Новороссия», «Украина.ру», News Front та інші.

Як розповіли про феміністичний марш?

У відеосюжеті показали кадри з феміністичного маршу, що відбувся 8 березня у столиці. Однак, повідомили лише таке: «Міжнародний жіночий день в Україні відзначили маршем феміністок. Під барабанний бій центральними вулицями Києва пройшли представники сексуальних меншин. Загорнувшись у веселкові прапори, українки відстоювали право на одностатеве кохання. У їхній же колоні – працівниці секс-індустрії. Над головою – червоні парасольки. Вони просять не тільки захистити, а й легалізувати проституцію. На учасників маршу напали студенти, намагалися облити зеленкою і кефіром. Поліція затримала чотирьох».

Як раніше зазначали самі організатори маршу, ця подія – хід проти насильства над жінками – в сім’ї, в суспільстві, в медичних установах. Українські ЗМІ також писали про гасло події: «Ні насильству всіх форматів, від пологових будинків до військкоматів». Однак, у сюжеті «Россия-1» про це нічого не сказано.

Також у сюжеті заявили, що професії, які зберігали життя або виховували, – лікарі або вчителі – за три роки «громадянської війни» (Кремль і російські ЗМІ агресію Росії на українському Донбасі називають саме «громадянською війною» – ред.) знецінилися. А герой нового українського часу – жінка-снайпер. Доказів таких тверджень не наведено.